Semana de cine alemán en Ondamedia

9 al 16 de julio

Vía Ondamedia.

De forma gratuita, podrán verse en todo Chile diez títulos alemanes, de distintos estilos, temas y narrativas. La mayoría son estrenos para nuestro país, premiados en el extranjero y que actualmente no están disponibles en otras plataformas de streaming.

Se exhibirán películas para todos los gustos. Uno de los títulos más premiados es “El capitán”, de Robert Schwendtke, que destacó en diversos festivales internacionales, como San Sebastián y Chicago, además de recibir premios en Alemania y Europa. Basada en una historia real de fines de la Segunda Guerra Mundial, en potente blanco y negro propone una reflexión acerca del poder, que no deja indiferente al espectador.

Una de las figuras más importantes del cine alemán es Alexander Kluge, quien aporta a este ciclo “Happy Lamento”, una película experimental realizada junto al director filipino Khavn de la Cruz.

Otro ejemplo de experimentación fílmica es el documental “Schlingensief – Gritar contra el silencio” de Bettina Böhler, que analiza la vida y obra de Christoph Schlingensief, un “niño terrible” y provocador del cine y teatro alemán, fallecido en 2010, pero que ha dejado una profunda huella en el medio artístico alemán. Este documental también ha sido multipremiado, sobre todo por al tarea titánica de edición de archivos de todo tipo.

Una narrativa experimental contiene también la película “El camino soñado”, de Angela Schanelec, una historia de amor que recibió el Premio de la Crítica Alemana 2018 al mejor montaje y mejor cinematografía.

A los amantes de la música, el documental “Casi perdimos Bochum”, de Julian Brimmers y Benjamin Westermann, les contará acerca de los comienzos del rap en Alemania en los 90, de la mano del grupo ‘Ruhrpott AG’ (RAG), y de su primer gira después de 20 años, en la actualidad.

El mundo de la juventud se hace presente en cintas como “4 reyes”, de Theresa von Eltz, con excelentes actuaciones de la nueva generación de actores y actrices alemanas, como Paula Beer y Jella Haase. “Capullo”, de Leonie Krippendorff, también desarrolla el despertar hacia la adultez, mientras que “Una en un millón”, de Joya Thome, explora el mundo juvenil y de las redes sociales.

La transición de género es el núcleo de “Las hijas de Zuhur”, documental de Laurentia Genske y Robin Humboldt, película ganadora del Festival AMOR en Chile del año pasado.

El ciclo cierra con el documental “Nacida en Evin”, de Maryam Zaree, cineasta y actriz, en su búsqueda por descubrir las circunstancias violentas que rodearon su nacimiento en una de las prisiones políticas más notorias del mundo. Estrenada en la Berlinale 2019, donde ganó el Premio Kompass Perspectiva, además fue la ganadora del Premio del Cine Alemán 2020 al mejor documental.

De esta forma, Ondamedia permitirá acercar una variada perspectiva del cine alemán a todo el público chileno.

Resumen del ciclo:

4 REYES/4 KÖNIGE

2014-2015 Theresa von Eltz, color, alemán con subt. esp., 99 min

CAPULLO/KOKON

2020 Leonie Krippendorff, color, alemán con subt esp, 99 min

HAPPY LAMENTO

2018 Alexander Kluge, color, alemán con subt esp, 90 min

LAS HIJAS DE ZUHUR /ZUHURS TÖCHTER

2021 Laurentia Genske & Robin Humboldt, color, alemán con subt esp, 89 min

UNA EN UN MILLÓN/ONE IN A MILLION

2022 Joya Thome, color, alemán con subt. esp., 85 min

EL CAPITÁN/DER HAUPTMANN

2010, Robert Schwendtke, b/n, alemán con subt. esp., 119 min

NACIDA EN EVIN/BORN IN EVIN

2019 Maryam Zaree, color, alemán con subt esp, 98 min

EL CAMINO SOÑADO /DER TRAUMHAFTE WEG

2016 Angela Schanelec, color, alemán, inglés, griego con subt. español, 83 min

SCHLINGENSIEF – GRITAR CONTRA EL SILENCIO/SCHLINGENSIEF – IN DAS SCHWEIGEN HINEINSCHREIEN

2020 Bettina Böhler, color y b/n, alemán con subt esp, 130 min

CASI PERDIMOS BOCHUM – LA HISTORIA DE RAG/WE ALMOST LOST BOCHUM – DIE GESCHICHTE VON RAG

2019 Julian Brimmers, Benjamin Westermann, color, alemán con subt esp., 104 min

