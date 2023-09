Presentación de libro “Teatro, escuela y masculinidades”

Sala Mafalda Mora, Casa del Arte Diego Rivera, Quillota 116, Puerto Montt.

Viernes 22 de septiembre – 19:00 horas.

“Teatro, escuela y masculinidades” es el nombre del libro de la investigadora y docente María Paz Gallardo.

Este texto, financiado a través del Fondo del Libro y la Lectura, línea de fomento a la industria de la convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y editado por OsoLiebre ediciones, es el resultado de una investigación que por más de cuatro años desarrolló la pedagoga María Paz Gallardo en un colegio particular de la Región de Los Lagos y que pretende mostrar cómo el teatro, usado como herramienta de expresión, favorece la ruptura de los patrones patriarcales que han definido la masculinidad, permitiendo reconstruirla de manera orgánica, diversa y respetuosa.

Sobre la publicación, la escritora señala que en sus más de 15 años de trayectoria impartiendo talleres de teatro en diversos establecimientos educacionales notó los cambios que experimentan los niños y adolescentes tras su paso por estas instancias extracurriculares.

En este contexto, Gallardo relata que a partir de sus experiencias en los colegios “nace la idea de sistematizar la información que yo había recabado principalmente mediante la observación y me enfoco en los últimos siete años, donde trabajé en un colegio de hombres, de estrato social alto, donde eran notorios ciertos códigos ‘masculinos’ de la clase social a la que ellos pertenecen”, comenta la docente, quien asegura que a partir de esta experiencia decide escribir sobre este tema, tomando en cuenta dos características; “era un colegio de hombres y de estrato social alto, por eso decidí estudiar la masculinidad en un colegio de elite y ver cómo el teatro puede aportar a construir una masculinidad en términos no patriarcales”.

En la misma línea menciona que durante su investigación percibió un cambio de actitud de los jóvenes que ingresaron al taller de teatro, “tuvieron un cambio en la forma de relacionarse, dejaban de ser tan ‘machotes’, ya no tenían dificultades con interpretar personajes que a lo mejor eran un poco más femeninos o con hablar de algunas temáticas que podían ser incomodas en su estrato social y también para lo que se esperaba de ellos. Esto sumado a las experiencias que tuve en otros establecimientos, donde después del ingreso al taller, había un alza en las notas o una mejora en la conducta de los chicos”.

De esta manera, Gallardo encuentra explicación en que, en este caso, el taller que ella imparte fue “un espacio de confianza, lo que generó mejoras en distintos ámbitos, no en todos pero en la mayoría yo veía que algo pasaba, los chicos adquieren un rigor, hacen algo que les gusta, tienen un compromiso y son valorados, hubo una mejora en la autoestima, creo que tiene que ver con entrar a un espacio donde no hay un juicio”.

Finalmente a través de su publicación, la escritora busca resaltar la importancia en la educación de este tipo espacios extra programáticos, “que sea un espacio valorado, que no sea algo al azar, porque son lugares en los que los cabros despliegan otras habilidades. No todos son buenos para lenguaje, ciencias o matemáticas, es súper importante que las personas puedan potenciarse y que no se vea como algo menor”.