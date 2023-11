Becas “Bailarines del Mañana 2024”

Postulaciones hasta el 7 de enero de 2024 .

Costo de audición: $30.000.

Más información AQUÍ.

Santiago es la ciudad elegida por el bailarín clásico internacional chileno Sebastián Vinet para audicionar a los y las jóvenes bailarines que quieran ser parte del programa de becas Bailarines del Mañana 2024, que tiene como objetivo otorgar a los y las postulantes una beca, una residencia o una invitación para ser parte de más prestigiosas academias de ballet del mundo, tales como Boston Ballet (EE.UU.); Melbourne Academy of the Arts (Australia); Académica Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (México); y North County Academy of Dance (EE.UU.), entre otras.

A diferencia de 2022, en que el mundo aún estaba bajo la pandemia del Covid-19, este año todas las actividades serán de carácter presencial, un hecho que destaca Sebastián Vinet: “Pese a estar en plena pandemia mundial, el interés de los y las jóvenes fue impresionante. Recibimos cerca de 200 postulaciones online y presenciales, las que venían acompañadas de videos de los postulantes. Pero este año haremos todo de manera presencial, pues el contacto cara a cara es muy importante para los bailarines y por eso es que haremos las audiciones presenciales”.

Desde Frutillar a Filadelfia

Emilia Mansilla Aros tiene 13 años y fue parte de la favorecida por la primera entrega de las becas Bailarines del Mañana. Viajó a The Rock School for Dance Education en Filadelfia, Estados Unidos, un hecho que es valorado por su madre y apoderada, Jesica Aros.

“Era una oportunidad única donde Emilia podía perfeccionarse en el ballet fuera de Chile, en un país donde existen más academias dedicadas a preparar bailarines. Además es el único programa que entrega becas en el área del ballet. Lamentablemente en nuestro país es muy difícil poder optar a un apoyo económico en ballet y no existen oportunidades de esta índole y mucho menos para los que vivimos en el sur de Chile. Estamos muy agradecidos del programa Bailarines del Mañana”.

Al respecto, Sebastián Vinet agrega que “tal como lo dije en 2022, lamentablemente en Chile hay muchísimo talento y pocas oportunidades para el ballet. Por eso estoy convencido del talento que existe en nuestra región, razón por la cual para la versión 2024 sumamos a Perú en esta nueva aventura”.

¿Quiénes pueden postular?

La invitación está hecha para todos quienes cumplan con los siguientes requisitos por categoría:

● Junior: 13 a 15 años (los postulantes deberán tener cumplidos los 13 años en la fecha correspondiente a la audición).

● Senior: 16 a 19 años (los postulantes no podrán ser mayores de 19 años en la fecha correspondiente a la audición).

¿En qué consisten las becas?

El programa internacional de becas consta de tres modalidades:

● Becas: cursos de verano de las escuelas donde los jóvenes son becados por la totalidad de la colegiatura o un porcentaje. Algunas incluyen hospedaje y otros gastos.

● Residencia: se trata de una invitación sin costo o con el pago de algún porcentaje para los bailarines. A diferencia de los cursos de verano, el beneficiario es invitado a estudiar por unos meses junto a la escuela, en fechas definidas por ambas partes.

● Invitación: el ganador será invitado a participar de una producción del Australian Youth Ballet. Las bases para cada una de las categorías están disponibles en www.sebastianvinet.dance

El costo total de las tres modalidades de las becas es de US$70.000, unos $65.800.000, y corresponden a 21 beneficios entre Chile (12) y Perú (9).

Proceso de audición

● Se debe llenar el formulario que aparece en www.sebastianvinet.dance

● El costo de la audición es de $30.000. Si los postulantes quieren participar de una clase magistral

dictada por Sebastián Vinet, $40.000. En caso de no querer audicionar y sólo participar de la clase magistral, el valor es de $15.000.

¿Dónde y cuándo son las audiciones?

● Trujillo, Perú / jueves 11 de enero 2024 / Teatro Municipal de Trujillo

● Santiago de Chile / domingo 14 de enero 2024 / Centro de Danza Espiral, ubicado en Patricio

Bunster Briceño 2120 (ex Huérfanos), Santiago.

Plazos para postular

Las inscripciones se abren el miércoles 1 de noviembre de 2023 y se cierran el domingo 7 de enero de 2024. El trámite se realiza online en www.sebastianvinet.dance. Cupos limitados.

¿Quiénes eligen a los ganadores?

En cada país y ciudad el jurado estará compuesto por 2 ó 3 integrantes, quienes evaluarán a cada uno de los participantes con criterio profesional, entregando comentarios y sugerencias a cada uno de ellos. Los puntos a evaluar serán capacidad técnica, artística y disciplinaria, donde también se considerará la versatilidad artística y movimiento.

SOBRE SEBASTIÁN VINET

Sebastián Vinet nació en Santiago de Chile, donde inició sus estudios en la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago, para luego terminarlos en el Houston Ballet Academy en Estados Unidos bajo la dirección del maestro Claudio Muñoz. Ha pertenecido a compañías como Houston Ballet, San Francisco Ballet, Ballet de Santiago y la Compañía Nacional de Danza en México. Hoy es bailarín invitado internacional, adquiriendo así la oportunidad de trabajar con diversas compañías de dicha disciplina, en importantes galas y eventos de danza.

Durante su carrera ha tenido el privilegio de protagonizar roles principales y solistas de aclamados coreógrafos internacionales como Marcia Haydée, Kenneth Macmillan, William Forsythe, Christopher Wheeldon, Helgi Tomasson, Stanton Welch, Mark Morris, Ben Steveson, John Cranko, Demis Volpi, Marius Petipa, Tim Podesta, George Balanchine y John Neumeier, entre otros, participando a la vez en galas internacionales en Inglaterra, Dinamarca, Hungría, China, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Rusia, Australia, Japón, Argentina, Indonesia, Etiopía, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, México y Suiza.

En este último país fue uno de los ganadores de la competencia Prix De Lausanne en 2009, y en 2020 fue jurado, convirtiéndose en el más joven y en el primer chileno en tener dicho honor.

Ha recibido otros premios como Jóvenes Líderes 2009, otorgado por El Mercurio, y el premio al “artista chileno” en reconocimiento a su trayectoria y méritos internacionales en la danza, entregado por la Embajada de Chile en Estados Unidos. También fue invitado como bailarín especial a los Latin Grammy realizado en Houston, Estados Unidos, y mencionado como lo mejor de la noche por Dance Australia durante la premiere de la compañía Forte en Melbourne, creada por Tim Podesta. En 2017 dirigió y produjo artísticamente la reapertura del emblemático Teatro Oriente en Santiago, el cual se inauguró con la primera gala internacional que reunió a las ocho mejores compañías de ballet del planeta.

En diciembre de 2020 y en plena pandemia, hizo posible la realización de “interMission” junto a los primeros bailarines y bailarinas de las mejores compañías del mundo, quienes grabaron un espectáculo de danza único en calidad, imagen y producción. Fue en ayuda de la fundación Save the Children y transmitido online a todo el mundo.

Vinet desempeña una carrera paralela como modelo, trabajando con revistas de alto impacto como Vogue, con quienes ha formado una colaboración artística, dirigiendo conceptos digitales y editoriales para la marca. Esta incursión en el mundo de la moda lo ha llevado a protagonizar campañas con marcas de ropa importantes en la industria: Calvin Klein, Armani, Burberry, Dior y Newman.