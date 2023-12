Obra “Mediocres” en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.

Hasta el 22 de diciembre.

Miércoles a sábados – 20:00 horas. Domingo: 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

A punta de fake news y discursos de odio, esta comedia negra escrita por Juan Pablo Troncoso y dirigida por María Figueroa, muestra los intentos desesperados de un canal de noticias para frenar su inminente quiebra, convirtiéndose en líderes de opinión de redes sociales.

El Proyecto Fondart Creación y Producción de Montajes Escénicos / Creación y Producción Convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuenta con las actuaciones de Tomás Ahumada, Rodrigo Florechaes, Valentina Torrealba, Linus Sánchez y Deborah Carrasco.

“Un grupo de personas profundamente alienadas, estresadas, enajenadas e incapaces de vislumbrar una alternativa por fuera de la competencia, el morbo, el aprovechamiento; es un despliegue de lo peor de las personas y la degradación político-social del tiempo que estamos viviendo”. Así describe Juan Pablo Troncoso, lo que el público verá en la más reciente obra que escribió.

Se trata de una comedia negra que muestra a un grupo de trabajadores de un canal independiente de noticias que, para evitar su inminente quiebra, realiza desesperados intentos para convertirse en líderes de opinión extremando los recursos que, para ellos, suponen el éxito en redes sociales. Es así como, a punta de fake news y discursos de odio disfrazados de verdad y representación, buscan recuperar los auspicios y rating perdidos.

“El despliegue energético, estratégico y desesperado por mantenerse en un mundo que parece escaparse de nuestras manos, a una velocidad en la que se mueve la información que no comprendemos y que pareciera dejarnos atrás. Una generación que intenta no envejecer, mantenerse actualizada y siempre en tiempo presente lo que evidentemente tiene consecuencias”, agrega el autor.

A través de una experiencia inmersiva en donde la puesta recrea un set de televisión, el público será testigo del ritmo, los preparativos y planificación previa a la emisión en directo de un noticiero. Humor, ritmo frenético, personajes al borde del colapso, mecanismos audiovisuales y sonoros desarrollan y completan el lado B de la crisis de los medios de comunicación, la enajenación laboral y la ausencia de un proyecto político claro.

“Exponemos el viaje que han tenido los medios, especialmente en nuestro país, la violencia que trasmiten al tener una línea editorial tan sesgada, dirigiendo la opinión pública. Vemos cómo ciertos periodistas de algunos canales, han sido agentes de una supuesta verdad que todo el mundo quiere escuchar cuando son simplemente sus subjetividades, donde podemos ver actos xenófobos, racistas, clasistas y discursos de odio muy peligrosos de tener actualmente en televisión”, concluye su directora, María Figueroa.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgismo: Juan Pablo Troncoso Chandía/ Dirección: María Figueroa Mardones/ Producción General: Victoria Iglesias Álvarez de Araya/ Diseño sonoro: Camilo Venegas Toledo / Diseño de iluminación: Javier Pavez/ Diseño Escenográfico y Vestuario: Andrea Pizarro/ Montaje audiovisual: Jean Paul Osses Ossandon/ Multimedia: Julián Rudy / Gráfica: Diego Valenzuela Bais/ Elenco: Rodrigo Florechaes Díaz, Tomás Ahumada Hermosilla, Linus Sánchez Sepúlveda, Valentina Torrealba, y Deborah Carrasco Charlin/ Prensa: Palominos Comunicaciones.

SOBRE DRAMATURGISTA

Juan Pablo Troncoso. Actor, dramaturgo y director. Magíster en Literatura de la Universidad de Chile. Forma parte de las compañías La Junta, Colectivo Zoológico y La Jeanette. Es autor de las obras El Once, No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, NIMBY, Muerte y explosión de un anarquista chileno, Tú no hablas, Jugar a la guerra, Mirar, Caracol, En toda alma hay una marca oscura que es necesario ocultar y versiones de Natacha y Casa de Muñecas. Realizó el dramaturgismo de la obra María Isabel, dirigida por Ana Luz Hormazábal. Sus textos se han presentado en México, España, Alemania y Argentina. Además, dirigió́ las obras La leva y Aquí ́ no se ha enterrado nada, ambas de Leonardo González. Junto al director Nicolás Espinoza, fue beneficiario de la beca Ibsen Scope, otorgada por el Teatro Ibsen de Skien, Noruega. Formó parte del Programa Internacional de Dramaturgia The Royal Court Theatre, organizado por Teatro La Plaza y Fundación Teatro a Mil. Actualmente es docente en las Escuelas de Teatro de la Universidad de Valparaíso y UNIACC.

SOBRE LA DIRECTORA

Licenciada en Artes Escénicas, mención Actuación Teatral por la Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales, UARCIS, Santiago de Chile (2013). Posgrado de Estudios de Genero y Gestión de Políticas de Igualdad por la Universidad de Valladolid, Uva, España (2019), Especialista en arte y género y Diplomada en Dirección Escénica por la Universidad de Chile (2022). Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la actuación, pedagogía y dirección teatral tanto en Chile como en España. Dentro de la Actuación ha participado en las obras, El delirio y la princesa (Madrid, 2016), Estado de Emergencia Festival Iberoamericano de la Rioja (España, 2019), Chicago Girls (Chile, 2022) y Manual de autoayuda Incubadora producida por Niño Proletario (Chile, 2023). En pedagogía realiza los cursos de teatro para mujeres, donde aborda la perspectiva de género, el Feminismo y las artes escénicas desde 2016, y en el departamento de mediación y educación del Museo de Arte Contemporáneo de Chile (MAC) con el proyecto FAE 2022 Jardines especulativos. En dirección ha trabajado en las obras Tiricia (Chile, 2017), Recuerdo impreciso del pasado performance escénica (Madrid, 2020) y actualmente es directora de la compañía Frente Teatral, con el primer montaje Mediocres, financiado por el Fondo de las artes (FONDART 2023) y próximo a estrenar en Matucana 100.