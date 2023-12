Documental “Navegantes del tiempo”

Centro de Extensión de la Universidad Católica , Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Metro UC.

Miércoles 13 de diciembre a las 18:00 horas

Entrada liberada.

Con los telescopios actualmente en construcción, Chile alcanzará al final de esta década, cerca del 70% de la capacidad astronómica de observación terrestre mundial. Sin embargo, a pesar de ser un paraíso astronómico, los orígenes de esta importante actividad en Chile han sido olvidados. El documental “Navegantes del Tiempo” busca rescatar la historia del primer observatorio profesional de Chile, construido por el ingeniero y relojero escocés Juan Mouat en Valparaíso alrededor de 1843, vinculando ese patrimonio con el presente y prometedor futuro de la investigación astronómica.

“Como ministerio, nuestra tarea es precisamente generar espacios para acercar las ciencias y los conocimientos y esta iniciativa es una oportunidad de poner en valor la memoria, rescatar parte de nuestra historia, ver el pasado y proyectar el futuro, motivando la curiosidad y relevando la importancia de nuestros cielos, que son un laboratorio natural reconocido mundialmente y un patrimonio de todas y todos los habitantes del país”, destacó la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza.

Se trata de una realización de la productora Puerto Visual y financiada por el programa Ciencia Pública del MinCiencia. En el estreno los asistentes podrán conocer a algunos de los protagonistas de la historia, en un conversatorio.

Una ciencia atractiva y misteriosa

Según un estudio de Marca País, la astronomía en Chile se percibe como: “atractiva y misteriosa, aunque desconocida”. Los inicios de la exploración del Universo desde Chile resultan ajenos y distantes para el público, a pesar de que es una aventura que tiene casi dos siglos de historia. “Navegantes del Tiempo” es un innovador documental de ciencia, historia y patrimonio, que logra rescatar la desconocida historia del ingeniero y relojero de origen escocés Juan Mouat, quien a mediados del siglo XIX levantó el primer observatorio astronómico en Chile.

El observatorio de Mouat era utilizado para proveer el tiempo y calibrar los cronómetros de navegantes de la época. “Todos los barcos calibraban sus cronómetros antes de ir de un lado para otro. Entonces Juan Mouat, visionario, utilizó la astronomía como un mecanismo para proveer un servicio a la comunidad, como también a los barcos que estaban pasando por acá. Esta información la comunicaba a la bahía, a todos los barcos que estaban esperando zarpar hacia Asia o volver hacia Europa”, explica Eduardo Ibar, Director del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y uno de los protagonistas de esta historia.

El documental cuenta con la conducción de la joven astrónoma y divulgadora, Tere Paneque (@terepaneque), y mezcla imágenes reales y animaciones, realizando un fascinante viaje por el tiempo para narrar el desarrollo de la astronomía en Chile y descubrir la vida de Juan Mouat. “Abordamos este documental como un viaje de exploración, tanto de la ciencia astronómica, el patrimonio como la historia local. Trabajamos en tres locaciones principales: los cerros de Valparaíso, la ciudad que acogió a Juan Mouat y el primer observatorio en Chile; el Observatorio de Calton Hill en Edimburgo, que nos permitió imaginar cómo fue el telescopio que operó hace dos siglos en Valparaíso; y el Observatorio Las Campanas, donde hoy se construye el Gran Telescopio de Magallanes” señala Diego Rojas, director general del proyecto audiovisual. “Hoy en día, Leopoldo Infante, otro protagonista clave del documental, es Director del Observatorio Las Campanas y uno de los descendientes de Juan Mouat”.

Por otro lado, Daniela Bustamante, arquitecta e investigadora, experta en patrimonio astronómico en Chile y Presidenta de la Fundación Altura Patrimonio, institución dedicada a la investigación y difusión del patrimonio astronómico y arqueo-astronómico en Chile, precisa. “Juan Mouat fue un personaje bastante complejo, al mismo tiempo un personaje muy interesante. (…) Fue un hijo del periodo victoriano, de la revolución industrial, un hombre muy despierto, muy curioso, que como todo inmigrante durante el siglo XIX que llegó a Valparaíso, llegó a buscar fortuna. (…)Era alguien, desde mi perspectiva, con una actitud muy positiva y de que todo tenía una solución”.

A lo cual el escritor Francisco Mouat, descendiente de este emprendedor escocés, agrega: “Estamos hablando de un muchacho que tendría unos 25 años más o menos. Era ingeniero y era relojero de oficio. Por lo tanto, estamos hablando de un muchacho joven. Yo creo que eso marca un poco su destino también. (…) Yo me dedico a los libros. Me apasionan los libros, me apasiona leerlos. Mi papá, que era médico, traumatólogo, algún día quiso escribir la historia de su bisabuelo, de mi tatarabuelo, de Juan Mouat. Y no alcanzó a completarla. Tomó apuntes, tomó notas, juntó fotografías, recortes. Y después me heredó todas sus carpetas para ver si hacíamos algo con esta historia. Y aquí estamos”.

“Navegantes del Tiempo” también será transmitido por las pantallas de NTV el lunes 18 de diciembre a las 22:00 horas, y será emitido nuevamente el 21 de diciembre a las 23:00 horas y el 25 de diciembre a las 00:00 horas.