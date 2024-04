Exposición “Bosque de Tesoros” en Puerto Varas

Centro de Arte Molino Machmar, Av. Gramado 1100, Puerto Varas.

Inauguración: viernes 5 de abril – 19:00 horas .

Lunes a domingo – 09:00 a 20:00 horas.

Hasta el 30 de abril.

Catalina Canessa (Santiago, 1974) es una artista y arquitecta que ha encontrado en la abstracción un lenguaje para expresar su mundo interior. Su obra, caracterizada por la gestualidad y el uso del color, refleja su fascinación por la naturaleza y las emociones.

En ‘Bosque de Tesoros’, muestra que se inaugura en el Centro de Arte Molino Machmar este viernes 5 de abril y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Canessa invita a recorrer un universo personal lleno de simbolismos y texturas. A través de sus obras, la artista nos propone un viaje introspectivo, donde cada espectador podrá encontrar sus propios significados.

“Estoy enamorada de la libertad que me entrega el arte abstracto. Para mí, es como un viaje sin fin en la inmensidad de cualquier paisaje natural que me permite seguir sin condiciones, aprender del camino y que no hay limitaciones más que las que uno elija poner”, señala la artista, que en 2004 emigró de Santiago a Chiloé, donde trabajó por casi 3 años en la restauración de iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad, para luego trasladarse a Puerto Varas, donde formó su familia y su vida cerca de la naturaleza, siendo esta su mayor inspiración.

“En este proceso de exploración, hay un espacio que está en constante movimiento, es un lugar donde crear es una acción inconsciente que me permite decir lo que llevo conmigo día a día sin palabras; algo así como un mapa de los paisajes y emociones que viajan conmigo y se dibujan en manchas de colores, líneas y a veces papeles”, comenta la artista.

Sobre su obra, Verónica Astudillo, directora de arte y contenidos del CAMM, señala que “esta arquitecta nos entrega toda su creatividad y libertad expresada a través de la mancha, el gesto y el color. Capa sobre capa podemos sentir el ritmo de sus pinceladas, la imagino pintando como una mosquetera con su espada, haciendo movimientos rápidos y precisos. Su paleta de color es más bien apastelada, con acentos de grafismos negros que dan el toque final a la obra. Visitando su taller en casa, el mismo sentir a otra escala, experimentaciones en diversos soportes y formatos, improvisados pinceles con pelo o con plumas, telas pintadas, grabados, croqueras salpicadas de gestos, libros que en sus textos son intervenidos con el ágil pincel espadachín de Catalina”.

‘Bosque de Tesoros’, de Catalina Canessa, con obras a la venta, es una muestra contemporánea, alegre e intensa a la vez, que llega a la Sala Molino a dar por inaugurado el año con la Convocatoria de Talento Local realizada durante el verano. “Como CAMM nos sentimos orgullosos de presentar una obra de tal calidad y de una artista puertovarina para comenzar este ciclo”, concluye Astudillo.

Centro de Arte Molino Machmar forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.