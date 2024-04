Presentación del libro “Democracias en peligro” de Heraldo Muñoz

Centro de Estudios de Postgrado y Educación Continua, USACH, Cruz del Sur # 77, Las Condes, Metro Estación Escuela Militar.

Jueves 18 de abril – 12:00 horas.

El excanciller, diplomático, politólogo y experto en relaciones internacionales Heraldo Muñoz acaba de publicar Democracias en peligro. Regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro, donde realiza un exhaustivo examen sobre el devenir histórico y las complejidades contemporáneas que caracterizan a las democracias latinoamericanas.

“Este es un libro indispensable para estar al día de lo que sucede en la región y los cambios en el escenario internacional. Heraldo Muñoz hace un extenso y oportuno análisis sobre por qué las democracias latinoamericanas están en peligro y esboza ideas sobre cómo la región debe adaptarse al cambio epocal en el que nos encontramos inmersos para fortalecerlas”, reflexiona el expresidente Ricardo Lagos en el prólogo.

“La democracia está bajo ataque a nivel global”, comenta Heraldo Muñoz y cita el informe IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), que asegura que “el 70% de la población mundial vive ahora en regímenes no democráticos o en países en retroceso democrático”.

El libro será presentado por Rodrigo Vidal, rector de la USACH; la periodista Mónica Rincón y Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

SOBRE EL AUTOR

Heraldo Muñoz V. (Santiago de Chile, 1948) es académico, político y diplomático. Fue canciller de Chile entre 2014 y 2018; exembajador y ex subsecretario general de Naciones Unidas y director regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Autor de más de una decena de libros, incluyendo la memoria política sobre el régimen de Pinochet La sombra del dictador (Penguin, 2023).