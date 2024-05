Festival de cine Santiago Wild

Hasta el 23 de mayo .

En su IV versión, la instancia comprende más de 50 documentales de forma gratuita en la plataforma santiagowild.com del 9 al 23 de mayo, junto con actividades presenciales LA Cumbre de Cineastas de Naturaleza, Noche Flora, Fauna & Funga, la Noche Octopus con la participación de la ganadora del Oscar, Pippa Ehrlich y la Ceremonia de Premiación con el estreno latinoamericano del documental “Fungi: Web of Life”, narrado por la artista Björk.

Al igual que en su edición anterior, Santiago Wild 2024 ofrecerá una experiencia híbrida que combina eventos presenciales en Santiago de Chile con una plataforma de streaming gratuita. Los espectadores de todo el país, Latinoamérica y el mundo tendrán la oportunidad de disfrutar de este festival, que busca inspirar, educar, informar y maravillar a través de las mejores producciones audiovisuales sobre medio ambiente, naturaleza y vida salvaje.

Un total de 26 películas fueron nominadas en las categorías de “Nuevas Voces Latinoamericanas” y “Latinoamérica desde los Ojos del Mundo” dentro de ellas, se dividen en las sub-categorías “Largometraje” , “Cortometraje” y “Microdocumental” . Cada categoría cuenta con un distinguido jurado nacional e internacional que decidirá los ganadores. En “Nuevas Voces Latinoamericanas”, el jurado incluye a figuras como Gael Almeida, Directora Ejecutiva para Latinoamérica de National Geographic, e Ignacio Walker, documentalista de naturaleza y cinematógrafo nominado a los Emmy. En “Latinoamérica desde los Ojos del Mundo”, participan jurados como Geoffrey Daniels, Director Ejecutivo del festival Jackson Wild, y Alexander Souller, ecólogo y periodista científico con una vasta experiencia en documentales sobre vida salvaje, ciencia, viajes y medio ambiente

Siguiendo con las sorpresas, el festival contará con la presencia de la ganadora del premio Óscar en la categoría “Mejor Documental” en 2021, Pippa Ehrlich. La directora estará por primera vez en Chile y será parte de una charla que se llevará a cabo posterior al estreno en la pantalla grande de su documental “Mi Maestro el Pulpo”. Sobre su visita, Pippa comentó que “Chile es famoso por las maravillas de la Patagonia, y aunque he estado soñando con la semana que pasaremos en las Torres del Paine, la atracción más poderosa son sus hermosos bosques de algas. He sido parte de Sea Change Project durante muchos años y me enamoré de los bosques submarinos en mi primera inmersión (…) descubrimos que los bosques de algas de Chile están en mejor estado que incluso el Gran Bosque de Algas Africano en casa”.

Pippa agregó que ha soñado durante mucho tiempo con venir a Sudamérica y a la Patagonia: “me pareció una oportunidad increíble para conocer a cineastas sudamericanos y ver el mundo natural desde una nueva perspectiva”.