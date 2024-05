Lanzamiento del libro “Fracturados” de Odette Magnet

Sala Eloísa Díaz, Casa Central Universidad de Chile, Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, Santiago.

Miércoles 5 de junio – 12:00 horas.

Editorial Forja presenta el nuevo libro de la destacada periodista Odette Magnet, una colección de relatos sobre las violaciones a los derechos humanos tras el golpe militar en Chile.

Sus historias permiten no solo recordar y honrar a quienes sufrieron los crímenes de la dictadura, sino también educar y sensibilizar a las futuras generaciones sobre la necesidad de preservar la memoria histórica para construir una sociedad más justa y alerta.

Odette Magnet, reconocida periodista chilena, escritora y exdiplomática, ofrece una narrativa que fusiona su vasta experiencia profesional con una profunda sensibilidad hacia los derechos humanos. Magnet ocupó importantes cargos como agregada de prensa en las embajadas de Chile en Washington, D.C., Londres y el Consulado General de Chile en La Paz, Bolivia.

Durante la dictadura trabajó en la revista Hoy y colaboró con diversos medios cubriendo temas de derechos humanos y política. Tras el regreso a la democracia, se desempeñó como jefa de prensa internacional del Palacio La Moneda y asesora del ministro de Justicia.

“La memoria no es una suma de recuerdos. La memoria nos valida, nos otorga una identidad. Sabe a lealtad y a amor porfiado. A través de ella los pueblos se explican y se reconocen en su historia, su origen, su razón de ser como comunidad y personas. Porque, así como no hay regreso sin fuga, no hay mañana sin ayer”, expresa Odette Magnet.

“Hace años que libro una lucha silenciosa para que no me venza ni la tristeza ni la bronca. Sé que no estoy sola: terminada la dictadura, muchos nos pusimos a cazar palabras, las nuestras, las propias, tanto tiempo amordazadas. Después de casi dos décadas de escuchar las historias de otros, nos propusimos encontrar nuestras voces, como si fuesen objetos perdidos en una guerra sin destino, como son todas las guerras”.