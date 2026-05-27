“Los tiempos de la derechita cobarde se terminaron”: UDI rechaza presiones por AC contra Grau

El anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, detonó una crisis de convivencia en el oficialismo y encendió las alarmas en la oposición. La ofensiva, motivada por el detectado desfase de más de US$ 10.000 millones en la proyección de la deuda pública para el periodo 2026-2030, abrió una grieta profunda entre las fuerzas que sustentan al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Por un lado, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario lideran la arremetida contra la exautoridad de la administración de Gabriel Boric. Por el otro, Chile Vamos optó por marcar distancia, resistiéndose a respaldar un libelo de este calibre mientras el Congreso tramita la Ley Miscelánea—o Plan de Reconstrucción Nacional, como lo bautizó el Ejecutivo—.

“Prepotente”: la UDI frena el emplazamiento republicano

La tensión escaló luego de que el diputado republicano Agustín Romero emplazara abiertamente a los partidos tradicionales de la centroderecha, advirtiendo en La Tercera que si no se sumaban a la iniciativa “tendrán que responder ellos ante su electorado”.

La respuesta de la bancada de diputados de la UDI fue inmediata y tajante. A través de una declaración pública, el gremialismo calificó los dichos de Romero como “impropios” y “prepotentes”, asegurando que no se someterán a presiones ni a cálculos electorales.

“Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política”, fustigó la bancada de la UDI.

Los legisladores gremialistas criticaron además que la acción fiscalizadora se notificara mediante los medios de comunicación antes que por canales formales y recordaron que, en el pasado, el Partido Republicano rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, pese a la controversia por los indultos otorgados tras el estallido social.

En paralelo, también desde Chile Vamos, el diputado RN Luis Pardo afirmó en Cooperativa que existen antecedentes que podrían justificar una acusación constitucional contra Nicolás Grau, e incluso apuntó al exministro Mario Marcel, aunque consideró que impulsar el libelo en este momento es “inoportuno”, pues el gobierno y sus aliados deberían concentrarse en sacar adelante al país.

El Socialismo Democrático acusa “extorsión política”

En la oposición, el anuncio contra Grau cayó como un balde de agua fría, justo cuando los ministros del comité político de La Moneda intentaban aceitar puentes de diálogo. Senadores y diputados del Partido Socialista (PS) interpretaron el libelo como un acto inamistoso que enrarece el clima legislativo ad portas de que la reforma de reconstrucción ingrese al Senado el próximo 2 de junio.

El lenguaje en el PS escaló rápidamente. El senador Gastón Saavedra llegó a comparar la estrategia del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el “estilo de Pablo Escobar”, tildando la jugada de “gansteril”. Por su parte, la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri coincidieron en que el Ejecutivo “negocia desde la extorsión”, acusando que la actual administración ofrece diálogo con una mano mientras con la otra impulsa el castigo a un exministro.

El despliegue de Grau y la advertencia de Boric

Desde Europa, según consigna La Tercera, el expresidente Gabriel Boric activó contactos inmediatos con Nicolás Grau y con la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) para monitorear el escenario.

Grau, en tanto, asumió personalmente su defensa técnica mientras evalúa el fichaje de un abogado. El exministro ha distribuido a los parlamentarios una minuta de cinco páginas donde argumenta que el análisis del ministro Quiroz es “incompleto” porque omite la valorización de stock de la deuda pública y las operaciones de financiamiento que no alteran el patrimonio neto.

En su despliegue, el economista ha sumado el respaldo público de excolaboradores de la administración anterior como Mario Marcel, Camila Vallejo y Luis Cordero. Incluso el exministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, tomó distancia de la ofensiva oficialista, advirtiendo que pasar de una inconsistencia técnica a plantear dolo o una acusación constitucional es “saltarse varios pueblos” y dañar las instituciones chilenas.