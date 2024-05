Salón Internacional de la Historieta

Centro Cultural La Moneda, Hall Central | Nivel -3, Metro La Moneda.

7 y 8 de junio – 10:00 a 19:00 horas.

Entrada liberada.

El Salón Internacional de la Historieta, el principal evento de la industria de la narrativa gráfica chilena tendrá su primera edición en Santiago. El 7 y 8 de junio, el Centro Cultural La Moneda (CCLM) será el epicentro de esta celebración de la narrativa gráfica en todas sus formas, en un encuentro apto para toda la familia y con entrada liberada.

Esta edición reunirá a invitados nacionales con destacada trayectoria, tanto en el país como en el extranjero, y participaciones en prestigiosas editoriales y series, entre ellos, Gabriel Rodríguez (Locke & Key, Little Nemo: Return to Slumberland, Sword of Ages), Carlos Reyes (guionista de Los Años de Allende, Nosotros los Selknam y Víctor Jara, un canto comprometido, con ilustraciones de Rodrigo Elgueta), Moisés Hidalgo (Mighty Morphin Power Rangers, Buffy the Vampire Slayer y Ghost Rider), Miguel Ferrada (responsable del actualización de Dr. Mortis y escritor de Tras la huella de Frankenstein, La Noche de los Invunches y Sangre de Trauco), Rodrigo Elgueta (dibujante del juego Mitos y Leyendas e historietas como Heredia Detective y El Origen), Catalina Corvalán (ilustradora “infantil” de La colina de los tordos, La brujita vampiro y El juego de la bruja) y Nico Bascuñán (trabajos para DC Comics, Crunchyroll, Mortal Kombat). Todos ellos enriquecerán la cita gráfica con su talento y experiencia.

El evento se da como extensión de la exitosa cuarta versión, que se realizó en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, con artistas chilenos de trayectoria internacional y representantes de la industria del cómic de países como Colombia, Argentina y Uruguay. Estos aportaron una valiosa perspectiva global, al fortalecer el intercambio cultural y creativo dentro de la comunidad del cómic en Chile.

Actividades gratuitas para toda la familia

Además del talento de estos artistas, el Salón Internacional de la Historieta ofrecerá una variedad de actividades: talleres, charlas y mesas redondas abiertas al público (algunas de requieren inscripción previa). Dichas actividades permitirán que los asistentes interactúen directamente con los creadores, aprendan nuevas técnicas y exploren las múltiples facetas del cómic. La idea es generar un espacio inclusivo y accesible para todos, desde los más pequeños hasta los adultos, lo que refueza el carácter familiar y gratuito de la iniciativa.

El Salón Internacional de la Historieta promete ser una plataforma de encuentro, aprendizaje e inspiración para todos los aficionados y profesionales de la narrativa gráfica. Con su variada programación se presenta como una oportunidad invaluable para sumergirse en el bullente mundo de la historieta y vincularse con los principales exponentes de la industria nacional.