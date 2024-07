Concierto de Mendelssohn en Las Condes

Concierto de Mendelssohn

Aula Magna, Edificio Biblioteca, U. Andes, Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes.

Miércoles 7 de agosto – 19:00 horas.

Entradas a $8.500 AQUÍ.

Una selección de obras para orquesta de cuerdas inspiradas en las armonías del romanticismo dará forma al tercer concierto de la temporada 2024 de la Camerata UANDES, bajo la dirección de su Director Titular, el maestro Giovanni Panella.

El programa incluye dos sinfonías para cuerdas de Félix Mendelssohn (1809-1847) y una serenata de P.I. Tchaikovsky (1840-1893), acompañadas de una pieza del compositor chileno Alfonso Leng (1884-1974).

PROGRAMA

Sinfonía para cuerdas n.o 1 en Do mayor, MWV N 1

I. Allegro II. Andante III. Allegro

Sinfonía para cuerdas n.o 10 en Si menor, MWV N 10 I. Adagio – Allegro – Più presto

Andante para cuerdas

INTERMEDIO

Serenata para cuerdas en Do mayor, Op. 48

I. Pezzo in forma di sonatina II. Valse

III. Élégie

IV. Finale (Tema russo)

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Sinfonías para cuerdas n.o. 1 en Do mayor y n.o 10 en Si menor

Compositor, pianista y director de orquesta alemán, Felix Mendelssohn fue un artista muy prolífico. Sus composiciones abarcan diversos géneros musicales: sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música incidental, obras para piano, órgano y solistas, música coral y de cámara.

Considerado en su infancia un niño prodigio, entre 1821 y 1823 -es decir cuando tenía entre 12 y 14 años- compuso trece sinfonías para cuerdas, algunas de las cuales constan de un solo movimiento, como por ejemplo las sinfonías número 10 y 13. Estas sinfonías se consideran como un paso preliminar del compositor en su camino hacia el género sinfónico; de hecho las primeras fueron compuestas como ejercicios solicitados por su maestro de composición. A lo largo de esta serie de sinfonías se puede percibir el desarrollo estilístico de Mendelssohn, quien por un lado descubre y desarrolla las novedades propias de su tiempo -el romanticismo temprano-, y por el otro incorpora la artesanía musical del Barroco, teniendo como modelos a Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Haendel.

Alfonso Leng (1884-1974) Andante para cuerdas

De profesión odontólogo, el chileno Alfonso Leng desarrolló en paralelo una destacada carrera como compositor y divulgador de la música docta, por la que obtuvo el Premio Nacional de Arte en 1957. Nacido en Santiago, se formó musicalmente como autodidacta, ya que asistió sólo por un breve período durante 1905 a los cursos de armonía y composición que dictaba el maestro Enrique Soro en el Conservatorio Nacional de Música.

Su estilo de composición refleja la influencia del romanticismo alemán, especialmente de Richard Wagner, Alexander Scriabin y Richard Strauss, que se hace presente sobre todo en sus obras sinfónicas. En su catálogo se pueden apreciar piezas para orquesta, corales y música de cámara, entre las que destaca el poema sinfónico La muerte de Alsino (1922) basado en la novela Alsino de Pedro Prado, fundador del grupo Los Diez. Una de sus obras más famosas e interpretadas es el Andante para cuerdas (1905) que da cuenta de su temprano interés por el lenguaje posromántico.1

Piotr Ilich Tchaikovski (1840-1893) Serenata para cuerdas en Do mayor, Op. 48

Considerado uno de los compositores más destacados de Rusia, Tchaikovski es representativo del período del romanticismo y autor de algunas de las obras más famosas del repertorio clásico en variados géneros, como los ballets El lago de los cisnes y Cascanueces, la ópera Eugenio Oneguin, la fantasía Romeo y Julieta, las sinfonías Cuarta, Quinta y Sexta, conciertos para violín y música de cámara.

La Serenata para cuerdas es una de aquellas obras emblemáticas que le han otorgado la inmortalidad artística. Estructurada en cuatro movimientos, representa una referencia absoluta en este tipo de composición y un gran desafío técnico para los intérpretes. La mejor descripción de la obra la brinda el mismo compositor: “He compuesto esta serenata animado por el impulso de una íntima convicción… se trata de una obra que nace de lo más profundo del corazón y me gusta pensar que por esta razón no está privada de cualidades reales”.

Giovanni Panella

Director Titular de la Camerata UANDES desde enero de 2024. Realizó con gran éxito su debut como director invitado en la Temporada 2024 del Teatro Colón frente a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Nació en Italia en 1985 y desde 2014 reside en Buenos Aires, Argentina, donde ocupa el cargo de Director Musical y Kapellmeister de la Basílica Nuestra Señora del Socorro de Buenos Aires, interpretando con su cantoría obras sinfónico-corales del gran repertorio. Además, es Director Artístico de la Fundación Prometheus, institución que desarrolla proyectos de formación musical, temporadas musicales vocales y sinfónicas en la capital Argentina.

Luego de graduarse brillantemente en composición y dirección coral en el Conservatorio Luciano Refice de Frosinone, y en dirección orquestal en el Conservatorio San Pietro a Maiella de Nápoles, se perfeccionó durante tres años con Gianluigi Gelmetti en la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana de Siena. Sus múltiples y diversas composiciones han sido interpretadas en importantes instituciones europeas y latinoamericanas.

CAMERATA UANDES

Director Titular

Giovanni Panella

Violín I

Mónica Betancourt Nazaret Beroiza José Manuel Hernández Fernando Espinoza

Violín II

Claudio Arévalo Paula Rosales Cecilia Muñoz

Viola

Rodrigo Rodríguez Daluz Sepúlveda

Violonchelo

Pablo Browne Polonia Sienkiewicz

Contrabajo

Jimena Rey