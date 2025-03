Homenaje a Incubus en Club Amanda

Club Amanda, Embajador Doussinague 1767, Local D, Vitacura.

Sábado 8 de marzo.

Entradas en Passline.

Incubus, la icónica banda californiana, ha vuelto a encender la pasión de sus fanáticos en Chile con una serie de esperados conciertos en el país, y ahora recibirán un tributo de la banda ANTIGRAVITY.

La agrupación ANTIGRAVITY ha destacado por su fidelidad al sonido original de Incubus, replicando la energía y esencia de la banda liderada por Brandon Boyd. En esta ocasión, el setlist incluirá clásicos como Drive, Wish You Were Here, Pardon Me, y muchas más.