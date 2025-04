Lanzamiento del libro “Patti. 100 frases”

Plaza Victoria Café Restobar, Av. Santa Isabel 052, Providencia, Metro Santa Isabel.

Sábado 12 de abril – 18:00 horas.

Santiago-Ander Editorial invita al lanzamiento del libro “Patti. 100 frases”, de Macarena Lavín, sobre la artista estadounidense Patti Smith.

Se trata de una compilación de frases de diversas fuentes, recogidas desde distintos formatos, hecho por la periodista y música Macarena Lavín. Pertenece a la Colección Relámpago, libros en formato pequeño.

Participarán junto a la autora la periodista Bárbara Alcántara, la música Cler Canifrú y la periodista María de Los Ángeles Cerda.

Reseña:

Que haya coincidido con el año en que su álbum más recordado Horses cumpla cincuenta años es eso, una feliz coincidencia. Este libro es una celebración a la obra de Patti Smith a través de citas. La primera parte aborda las que dijo ella en entrevistas, documentales, libros, memorias y conversatorios. Reflexiona sobre cómo es vivir en el mundo del rock and roll, su acercamiento a la literatura y su relación con el público, entre otros temas. La segunda parte contiene otras citas que actúan como un tributo a la artista de parte de personas que la admiran. Aquí encontramos a músicos (as), poetas, escritores (as), y periodistas que cuentan anécdotas de Patti Smith, o que destacan la poesía de su música, su ejemplo de liberación de estereotipos femeninos o su imagen, y mucho más.

En las páginas de Patti llegamos a conocer mejor a esta cantante, escritora, poeta y artista que se planta en el escenario como una chamana. Así la bautizó William Burroughs y tiene razón. Deja al público hipnotizado y también con algún mensaje en el qué pensar. Por último, el libro es una invitación a crear, cualquiera sea el arte u oficio que se tenga.

Sobre la autora:

Macarena Lavín (n. 1980), es periodista especializada en música con veinte años de trayectoria, principalmente en medios escritos y radio. Cuenta con un Magíster en Estudios de Música Popular de la Universidad de Liverpool, Inglaterra (2010). Ha colaborado en Qué Pasa, Musicapopular.cl y super45, donde actualmente conduce y dirige Calipso, un programa dedicado a cantantes y bandas mujeres del mundo independiente. Además tiene una carrera musical como EyMacarena con dos álbumes y un EP publicados; también pinta retratos femeninos en acuarela.