Concurso Literario “35 años. Un momento en Crisis”

Hasta el martes 29 de julio .

Más información AQUÍ.

Para celebrar lo que serán sus 35 años de vida en la ciudad de Valparaíso, la Librería Crisis lanza el “Concurso Literario 35 años. Un momento en Crisis”, una iniciativa que busca construir su historia de forma colectiva, haciendo un collage de memorias.

Sobre la motivación y gestación de este concurso, Marilen Llancaqueo, actual dueña de la librería, señala: “En el transcurso de estos años, especialmente posterior al fallecimiento de mi padre y fundador de la Librería, he tenido la suerte que las personas me cuenten múltiples historias, recuerdos y anécdotas, que son verdaderas piezas literarias. Entonces pensamos ¿por qué no hacer una gran convocatoria para recopilar historias y luego publicar en un hermoso y rozagante libro?”.

Asimismo, respecto a los premios, afirma: “Tenemos premios especiales para los primeros lugares, gracias a la generosa colaboración del comercio local y porteño que son el motor de buen vivir en esta ciudad. ¡Anímense y postulen, que queremos conocer todas sus historias!”.

Sobre el concurso

Pueden participar personas mayores de 18 años residentes en Chile y en el extranjero, cuya obra refiera a las memorias en torno a la Librería Crisis, sea original, inédita y tenga la titularidad de los derechos de propiedad sobre la misma.

Las obras seleccionadas serán parte del libro de Antología 35 años, Un momento en Crisis, que será publicado durante el año 2026 en Valparaíso. Se premiarán tres Primeros Lugares y se otorgarán tres Menciones Honrosas.

El Jurado está compuesto por tres destacados escritores de Chile con una vinculación emotiva y creativa con Librería Crisis; Pía Barros, Daniela Catrileo y Cristóbal Gaete.

La iniciativa es organizada y autogestionada por Librería Crisis, cuenta con el auspicio de Editorial Universidad de Valparaíso, Lom Editores, Pehuen Editores, Ril Editores, Veranada Ediciones, Los Libros de la Mujer Rota, Café Casa Plan, Cervezocracia, Pescadería Móvil Tres Peces Valparaíso, Insomnia Teatro Condell y Restorán Capri. Además de la colaboración de la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura de la Universidad de Valparaíso, el Centex Culturas y el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Católica de Valparaíso.

Historia Librería Crisis

Fundada en 1991 por Mario Llancaqueo, Librería Crisis es una de las más antiguas librerías independientes de Valparaíso y un hito en la memoria emotiva y colectiva de esta ciudad. Un refugio en torno a los libros que ha promovido el pensamiento crítico y las resistencias desde el goce y el amor por las letras, siempre soñando por un mundo mejor.

Después de 30 años en su histórica ubicación frente al Congreso Nacional, actualmente se encuentra en Espacio Prat, calle Prat #659, Segundo Piso, Valparaíso.