Vocalista de jazz Claudia Acuña en Teatro Oriente

Teatro Oriente, Av. Pedro de Valdivia 099, Metro Pedro de Valdivia.

Sábado 18 de octubre – 21:00 horas.

Entradas AQUÍ.

La vocalista de jazz Claudia Acuña presentará un recorrido por su repertorio, además de nuevas composiciones que reflejan su constante evolución musical.

Nacida en Santiago de Chile, Claudia Acuña inició su carrera en la escena local antes de radicarse en Nueva York a fines de los años 90, donde rápidamente se ganó un lugar en el competitivo circuito del jazz. Con una discografía aclamada por la crítica y una carrera de más de dos décadas, su estilo combina el jazz contemporáneo con influencias del folklore y la música popular latinoamericana. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Wind from the South, Rhythm of Life y Turning Pages.

Recientemente además se presentó en el reconocido recinto de Nueva York, Carnegie Hall, lo que confirmó el gran arrastre que tiene su extensa carrera de más de 30 años de trayectoria y realizó un Tiny Desk para demostrar su versatilidad y adaptabilidad a las nuevas plataformas musicales.