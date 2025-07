Presentación del libro “Infamias” en Centro Cultural La Moneda

Espacio Lector del Centro Cultural del Palacio de La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago Centro.

Jueves 17 de julio – 18:30 horas.

La escritora Karo CP regresa a la escena literaria con su tercer libro, “Infamias”, que sumerge al lector en un conjunto de relatos que estremecen, interpelan y obligan a mirar de frente lo que preferimos ignorar: las múltiples formas del mal cotidiano.

Con una prosa depurada y un agudo sentido ético, la autora construye personajes y situaciones que denuncian sin concesiones las atrocidades que se esconden bajo lo que llamamos normalidad.

Publicado por Ediciones Asterión, reconocida editorial dirigida por Pía Barros, cuyo enfoque principal es en narrativas nuevas, feminismos y derechos humanos, y que, además tiene una colección dedicada a microficción, “Infamias” articula, a través de un potente mosaico de relatos, una profunda reflexión sobre las formas más crudas del comportamiento humano. Una desgarradora denuncia a las peores aberraciones que se esconden tras rostros comunes.

Cada relato conmueve y remueve, sacudiendo la conciencia de quien lee desde un compromiso ético que interpela. Los cuentos, habitados por personajes construidos con agudeza, nos enfrentan al rostro cotidiano del mal.

Karo CP es autora de Morenidades (Editorial Asterión, 2021) y Umbrales (Ediciones Sherezade, 2024). Su obra ha sido reconocida en múltiples concursos, entre ellos el primer lugar en “Feminismos en 100 palabras” (2025) y en el “Concurso de cuentos breves y combativos: Dignidad en 118 Palabras” (2020). Además, dos cuentos de Infamias fueron seleccionados para el programa radial La Fábrica de Cuentos de Radio Universidad de Chile.

El libro, según cuenta la autora, nació de forma espontánea y progresiva.

“Los cuentos fueron escritos en distintas épocas. Durante la construcción de Morenidades me di cuenta de que varios relatos no calzaban con ese libro. La mayoría giraba en torno a la violencia patriarcal, un tema que me atraviesa y que ha sido motor de mi militancia feminista”, explica.

“Infamias” reúne específicamente historias sobre las violencias, algunas reflejadas de forma sutil y otras muy profundas, en distintas épocas y variados espacios sociales. En estos cuentos a Karo CP le interesa establecer complicidad con quien lee, propone una mirada que obliga a tomar partido, a participar desde las propias vivencias y emociones.

“Si bien las historias se narran desde lo íntimo, decido tomar cierta distancia para la narración, de modo que somos visita, miramos por una rendija, escuchamos tras la puerta o miramos por arriba de la pandereta. Todo sucede muy cerca, pese a la distancia del tiempo o los lugares”, dice la escritora.

Sobre su interés por los aspectos más oscuros del comportamiento humano, señala que le interesa reflexionar sobre ese pequeño (o gran) patriarca que habita en cada uno. Según Karo CP reconocerlo es el primer paso para intentar modificarlo.

En un mundo acelerado, defiende el valor de la brevedad bien elaborada. “Un texto corto puede leerse entre estaciones de metro, pero quedarse rebotando en la cabeza todo el día. En tiempos intensos, la microficción es un formato que muchas mujeres pueden leer incluso en su único momento a solas: en el baño”.

La escritora, que también es dramaturga y guionista, encuentra puntos de cruce entre las disciplinas para su propio desarrollo de trabajo: “Todas ellas pretenden lo mismo: compartir un relato. La dramaturgia y el guion me ayudan a darles voz y coherencia a los personajes; la microficción me enseña a encontrar lo simbólico”.

Dramaturga y guionista y escritora, Karo CP es también integrante de destacadas agrupaciones como la REM (Red de Escritoras de Microficción), el colectivo Ergo Sum y AUCH+ (Autoras Chilenas). Su trayectoria ha sido respaldada por becas y fondos públicos, como la Beca de Creación Literaria 2022, el Fondo Audiovisual para guion de miniserie 2022 y el Fondo del Libro y la Lectura 2025.