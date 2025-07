Obra “Esa cosa animal” en Teatro La Memoria

Teatro La Memoria, Bellavista 0503, Providencia.

Del 6 al 10 de agosto.

Miércoles a sábado – 19:30 horas / Domingo 18:30 horas.

Entradas AQUÍ.

De noche, en una casa de clase media, en medio de una crisis nacional que los tiene en toque de queda, tres hermanos discuten sus dilemas íntimos y comparten secretos que les hacen reír y llorar pero que no los enorgullecen. Cuestiones que van desde los rencores del pasado familiar hasta las venganzas del presente, desplegados en contradictorias posiciones en torno a la reproducción; es decir, asuntos que van de lo personal al debate social.

“Esa cosa animal” -estrenada recientemente en Barcelona- se suma así al álgido debate actual sobre la definición de la familia y el abandono de padres y madres, sobre los mandatos maternos ante la discutida disminución de la población, sobre el trabajo de las mujeres (madres y no madres e incluso migrantes) y sobre el deseo de paternar de las parejas homosexuales, entre otras.

La reconocida autora de la obra, Lina Meruane, basa esta dramaturgia en su ya clásico ensayo feminista Contra los hijos (2014), convirtiéndolo en su primera pieza de teatro llevada a escena.

Esta obra entusiasmó a la Animal Company, compañía formada por actores chilenos radicados en Barcelona, quienes desarrollaron y montaron la obra en prestigiosos teatros y festivales de esa ciudad. Ahora la traen a Teatro La Memoria para abrir una discusión fresca sobre cómo la familia y la procreación son herramientas políticas y económicas que nos modelan.

“Como tema, el de la procreación es muy “fértil”, lleno de asperezas, de alegrías y sobre todo de contradicciones. Desde que escribí Contra los hijos, hace ya diez años, no me dejan de aparecer situaciones complejas en que pensar, historias que me complican y me conmueven. De ahí sale Esa cosa animal, de la necesidad de abordar ciertas cuestiones que no abordé en mi ensayo pero que me parecen sumamente relevantes”, comenta Meruane.

Al estreno del montaje el día miércoles 6 de agosto le seguirá el lanzamiento del libro “Esa cosa animal”, de ediciones Alquimia, con presencia de la autora Lina Meruane y la escritora, dramaturga y actriz Nona Fernández.

Sobre la autora:

Lina Meruane es escritora y docente. Su obra incluye dos colecciones de relatos y cinco novelas traducidas a doce lenguas, así como seis libros de ensayo sobre el cuerpo y la enfermedad, la migración árabe y la cuestión palestina, los feminismos y las maternidades. ESA COSA ANIMAL, basada en su diatriba CONTRA LOS HIJOS, es su primera pieza de teatro y ha sido publicada recientemente por el sello Alquimia, en Chile. La autora ha sido reconocida con los premios Iberoamericano de Letras José Donoso (Chile), Metrópolis Azul (Canadá), Cálamo (España), Sor Juana Inés de la Cruz (México), Anna Seghers (Alemania), y becas de escritura de la Fundación Guggenheim (USA), la NEA (USA) y la DAAD (Alemania), entre otros. Enseña escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York.

Sobre la directora:

Roma Monasterio es actriz, directora teatral y artista visual formada en la Universidad de Chile. Ha dirigido las obras: MATANDO HORAS de Rodrigo García (2005); EL MARINERO de Fernando Pessoa (2007); UN LADRÓN Y SU MUJER de Manuel Rojas (2009); HIJO DE POBRE de Benjamín Aguayo (2010); EL SOCIO basada en la novela de Jenaro Prieto (2013) LAS HORAS NEGRAS: SHAKESPEARE EN MINIATURA. (2018) FRÁGIL de autoría propia (2019), CABARET SAUVIGNON de autoría propia (2021); NO SOY YO, ES EL OTRO de Francisco Gómez (2023); NATURALEZA MUERTA de autoría propia (2024) YO, TU HIJA de Miriam Rizutti (2025), entre otras. Desde el año 2018 reside en Barcelona, desde donde busca potenciar y relevar el quehacer artístico chileno participando en festivales, exposiciones y encuentros a nivel europeo.

FICHA ARTÍSTICA:

Dramaturgia: Lina Meruane | Dirección: Roma Monasterio | Intérpretes: Lorena Carrizo Polanco, Daniela Jacques Aviñó, Daniel Parra | Diseño de sonido: Roma Monasterio | Diseño de iluminación: Álvaro Castillo | Fotografías: Quim Perelló, Félix Ungeheuer, Felipe Rubalcava | Producción en Chile: Inés Emperatriz Bascuñán Pérez | Asistencia de producción: Lynda Mebtouche