Documental “Si vas para Chile”

Cinépolis La Reina, Av. Ossa 655, La Reina.



Martes 19 de agosto – 19:45 horas.

Entradas AQUÍ.

Tras su estreno mundial en Canadá en el festival HotDocs, el impactante documental Si vas para Chile tendrá su primera función en nuestro país.

Escrita y dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González Méndez, la película retrata la cruda realidad de la crisis migratoria en el norte de Chile, por medio de los testimonios de sus propios protagonistas.

Bajo la producción de Amilcar Films, Pejeperro Films y Someday Productions, el largometraje realiza un recorrido emocional desde el altiplano andino, desierto de Atacama y farellón costero hasta los campamentos de Iquique y Alto Hospicio.