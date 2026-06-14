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Intento de bypass a la reforma: Gobierno respalda nombrar 57 notarios con las reglas antiguas
Con suma urgencia el Ejecutivo respaldó una moción que permitiría resolver decenas de concursos iniciados antes de la reforma al sistema notarial. La iniciativa abre un flanco político al ser vista como un intento de esquivar el nuevo mecanismo de selección que comenzó a regir hace apenas dos meses.
Síntesis generada con OpenAI
El objetivo central de la propuesta es establecer que los concursos cuyas ternas ya fueron elaboradas por las Cortes de Apelaciones antes del 2 de abril se resuelvan mediante los criterios del sistema antiguo, lo que faculta al Ministerio de Justicia para realizar los nombramientos directos, en lugar de someterlos al nuevo mecanismo de selección administrado por el Servicio Civil.Desarrollado por El Mostrador
- Respaldo del Ejecutivo a moción notarial
El Gobierno apoyó con suma urgencia una moción que permitiría resolver 57 concursos de notarios y conservadores bajo las reglas antiguas.
- Concursos previos a la reforma
La propuesta apunta a ternas elaboradas por las Cortes de Apelaciones antes del 2 de abril, fecha en que comenzó a regir el nuevo sistema.
- Críticas por posible bypass
La iniciativa abrió controversia porque la reforma buscaba sacar a las cortes del proceso, reducir discrecionalidad y aumentar transparencia.
- Defensa de Justicia y Araya
El ministro Fernando Rabat y el senador Pedro Araya sostienen que la moción busca evitar retrasos y aclarar cómo tramitar concursos ya iniciados.
- Reparos de la Suprema y exautoridades
La Corte Suprema planteó que los postulantes no tienen derechos adquiridos, mientras Hernán Larraín advirtió que mantener el sistema antiguo podría “burlar” la reforma.
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