Intento de bypass a la reforma: Gobierno respalda nombrar 57 notarios con las reglas antiguas

Síntesis generada con OpenAI

El objetivo central de la propuesta es establecer que los concursos cuyas ternas ya fueron elaboradas por las Cortes de Apelaciones antes del 2 de abril se resuelvan mediante los criterios del sistema antiguo, lo que faculta al Ministerio de Justicia para realizar los nombramientos directos, en lugar de someterlos al nuevo mecanismo de selección administrado por el Servicio Civil.

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