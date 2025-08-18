Festival Cultura Migrante Usach

Universidad de Santiago de Chile, Metro Estación Central.



Hasta el 30 de agosto.

Con actividades de cine, música, artes visuales, gastronomía y arquitectura andina, el Festival Cultura Migrante Usach celebra a Bolivia como país invitado para su quinta edición 2025. La iniciativa se enmarca en la conmemoración del bicentenario de la independencia boliviana, cuyo origen se sitúa en la Revolución de Chuquisaca de 1809, un hito de lucha popular que sigue resonando en las expresiones artísticas y saberes ancestrales de sus pueblos originarios. Estos conocimientos y prácticas darán forma a una programación diversa, que reafirma el compromiso de la universidad con el diálogo intercultural y el reconocimiento de las culturas migrantes.

Organizado y producido por el Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile, dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, junto a la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante y la Corporación Cultural Usach, con el Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional 2023 del Ministerio de Educación y la colaboración del Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia, se desarrollará del 6 al 30 de agosto. Esta instancia, que desde 2017 ha convocado a las comunidades de Perú, Colombia, México y Haití, invita a reflexionar y celebrar la diversidad y riqueza de las culturas migrantes que habitan en Chile.

“El Festival Cultura Migrante refleja nuestro compromiso de abrir la universidad al mundo y hacer de la interculturalidad parte de nuestro quehacer cotidiano, como uno de los ejes misionales de nuestra casa de estudios. Este año, al recibir a Bolivia en su bicentenario y reunir a importantes figuras del ámbito artístico y cultural de de ese país, fortalecemos espacios de diálogo y encuentro que enriquecen la formación de nuestra comunidad”, destaca Natalia Mejías, directora (s) del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile.

La programación de esta nueva edición incluye el concierto de la reconocida artista y actividad boliviana Luzmila Carpio, así como la presentación del elenco Syntagma Musicum junto al Coro Madrigalista, agrupaciones estables de nuestra universidad. Habrá además una exposición de arte textil contemporáneo de la artista boliviana Sandra de Berduccy; una charla con el destacado arquitecto Freddy Mamani, creador y referente de la arquitectura neoandina; y un ciclo de cine centrado en los pueblos originarios de Bolivia.

La visita de la artista, gestora cultural e investigadora indígena Elvira Espejo, junto con un encuentro sobre migración y culturas originarias que contará con la participación de Elisa Loncón, forman parte de la programación del festival. A estas actividades se suman conversatorios en torno a la música y una semana dedicada a la gastronomía boliviana, encabezada por el chef boliviano Ariel Barreto.

“Participar en este Festival es importante como país ya que estamos celebrando nuestro Bicentenario.Doscientos años de independencia es un camino largo que nos ha llevado al actual Estado Plurinacional. En el que reconocemos nuestros saberes y costumbres y diversidad cultural como una fortaleza y desde ahí nos proyectamos al mundo. Bolivia reconoce 36 formas de decir te quiero, de curar una enfermedad y formas de alimentarnos. Poder compartir parte de esa riqueza con la comunidad de la Usach, es para nosotros un gran aporte, en un mundo donde la globalización y consumismo tiende a llevar a un pensamiento único. El festival nos permite compartir y proponer caminos diferentes. Propuestas con un importante componente de identidad”. Comenta Claudia Zegarra, Cónsul de Bolivia en Chile.

El afiche oficial del festival fue creado por el ilustrador boliviano Marco Tóxico (Marco Antonio Rolando Guzmán), reforzando la presencia del país invitado también desde el arte gráfico a través de este artista que ya había colaborado con Extensión Usach en 2019 para la muestra Dark Side.

Música que conecta territorios

La programación musical estará encabezada por Luzmila Carpio, icónica cantante, compositora y ex embajadora de Bolivia ante Francia, reconocida internacionalmente por su trabajo de rescate de la lengua y la música quechua-andina. Su concierto gratuito se realizará el jueves 28 de agosto a las 19:00 horas en el Teatro Aula Magna Usach, el que será antecedido por la presentación del dúo Horacio Durán(Inti-Illimani Histórico) & Marcelo Cornejo.

La cartelera incluye también el concierto Bolivia barroca. Un legado musical a cargo del elenco Syntagma Musicum Usach y el Coro Madrigalista, el miércoles 27 de agosto. Un día antes, el martes 26, el mismo espacio acogerá a las 19:00 horas el conversatorio “Ya nos vamos cantando, ya nos vamos bailando: Bolivia y la Nueva Canción Chilena”, que abordará la influencia musical boliviana en este movimiento chileno a través de la palabra, los instrumentos y la música en vivo. Participan Horacio Durán, Marcelo Cornejo y Javiera Benavente.

El viernes 29 de agosto, a las 13:00 horas, se realizará en Casa Central una celebración con Tinku San Simón Santiago y La Clickaband, quienes llegarán al campus con una entrada folclórica de danzas y música andina para homenajear a la comunidad boliviana.

El cine de Jorge Sanjinés

En colaboración con la Cineteca Nacional, el festival presenta un especial dedicado al cineasta Jorge Sanjinés, figura clave del cine comprometido con los pueblos originarios. El lunes 25 de agosto, a las 17:00 horas, en Sala Estación exhibirá el pre-estreno en Chile de su filme más reciente, Los viejos soldados (2022), seguido de una conversación con Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional. Ese mismo día pero a las 19:00 horas en el mismo recinto se proyectará Yawar Mallku de 1969 (La sangre del cóndor), una obra clave del cine boliviano que denunció prácticas coloniales en el altiplano y tuvo consecuencias políticas en su país.

Arte textil y arquitectura neoandina

El arte visual estará presente en esta edición del festival con la exposición Transmisión: urdimbres que conectan, de la artista boliviana Sandra de Berduccy(aruma), quien investiga las relaciones entre arte textil, tecnología ancestral y la creación contemporánea desde una mirada decolonial y andina. La muestra estará abierta desde el 6 al 30 de agosto en la Sala de Artes Visuales Usach, ubicada en Casa Palacio (Alameda 2133). Ver reel inauguración.

Como parte de la muestra, el sábado 30 de agosto a las 12:00 horas se realizará un encuentro entre aruma y la destacada artista e investigadora Elvira Espejo, también proveniente de Bolivia. Este diálogo abordará el cruce entre arte, pensamiento indígena y prácticas tecnológicas tradicionales, abriendo un espacio de reflexión desde el textil, la oralidad y los saberes andinos.

Por su parte, el arquitecto boliviano Freddy Mamani —referente de la arquitectura neoandina y creador de los emblemáticos “cholets” de El Alto— llegará al campus Usach para presentar su charla Arquitectura con identidad, donde compartirá su visión sobre la estética urbana contemporánea en Bolivia. La actividad se realizará el martes 26 de agosto a las 11:00 horas en el Teatro Aula Magna Usach, con entrada liberada.

Diálogo y saberes compartidos

El enfoque intercultural del festival se materializa en un conversatorio sobre migración y culturas originarias, que tendrá lugar el viernes 29 de agosto en el Salón de Honor del plantel y que reunirá a las 10:00 horas a Luzmila Carpio, la artista y pensadora boliviana Elvira Espejo y la académica del Departamento de Educación Usach, Elisa Loncon, en un espacio de diálogo desde el arte y la palabra indígena. La instancia cerrará con un reconocimiento a la comunidad boliviana presente en la Universidad de Santiago.

Gastronomía boliviana

Durante toda la semana del Festival, el Casino Central de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante Usach, abrirá sus puertas a todo público con un menú especial diseñado por el chef Ariel Barreto dueño del restaurant de salteñeria boliviana Jigote. Entre las preparaciones se encuentra la sopa de maní y el tradicional picante de pollo, entre otros.