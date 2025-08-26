Documental “Jardín infinito” sobre machi Millaray Huichalaf

Vía Youtube.

Este documental sigue a una reconocida defensora del río Pilmaiquen: la joven Machi Millaray Huichalaf, quien lleva años luchando a nivel local e internacional por la defensa de su comunidad y costumbres ancestrales, contra varios proyectos hidroeléctricos que se han ido instalando en diferentes sectores de una misma cuenca manipulando los caudales.

Este registro, realizado durante el año 2023, es un viaje a través de la naturaleza y la cultura Mapuche- Huilliche, junto a una mujer y su comunidad resilientes en la defensa de los cuerpos de agua, con una apuesta visual que rescata el imponente paisaje y revela los detalles de la biodiversidad al servicio de la medicina ancestral.

El documental ha sido exhibido en funciones, proyecciones presenciales en diversos territorios y comunidades de Chile y el extranjero.

Título: JARDÍN INFINITO

Dirección, Guión y Montaje: Galut Alarcón.

Producción Ejecutiva: Chamila Rodríguez.

Música Original: Sebastián Errázuriz.

Dirección de Fotografía: Pepe Guzmán.

Productora de Cine POETASTROS.

El documental contó con los apoyos de Fundación Greenpeace, Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Colectiva SECAS – Defensoras de las Aguas.