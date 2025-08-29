Soprano Nadine Sierra en Teatro Municipal de Santiago
- Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.
- Jueves 20 de noviembre – 19:00 horas.
Nadine Sierra es una destacada soprano estadounidense, elogiada por su belleza vocal, su técnica fluida y su abundante musicalidad. Internacionalmente, es aclamada como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la ópera actual.
Tras una serie de exitosos debuts en el Met, el Teatro alla Scala, la Ópera de París y la Staatsoper de Berlin, se ha convertido en una figura habitual de diversos escenarios del mundo.
Los momentos más destacados de su carrera incluyen su debut en la Royal Opera House y una gira por Japón cantando Gilda en Rigoletto, dirigida por Antonio Pappano.
Se ha presentado en conciertos y recitales junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, la Orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin y la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por Antonio Pappano.
En 2018, Los sellos Deutsche Grammophon/Universal Music lanzaron su álbum debut There’s a Place for Us, seguido de un segundo álbum, Made For Opera, en 2022. Su temporada 2024 y 2025 comenzó con el debut en la Wiener Staatsoper como protagonista de Romeo y Julieta, seguido de su regreso a la Metropolitan Operacomo Gilda en Rigoletto.
Ganadora del Premio Richard Tucker en 2017 y del Premio de Artista Beverly Sills 2018 del Metropolitan Opera.
FICHA ARTÍSTICA
Pianista: Bryan Wagorn
PROGRAMA
Charles Gounod (1818 – 1893)
Ah, je veux vivre de la ópera Romeo y Julieta (4′)
Gustave Charpentier (1860 – 1956)
Depuis le jour de la ópera Louise) (5′ 30»)
Joaquin Rodrigo (1901 – 1999)
Cuatro madrigales amatorios
¿Con que la lavaré? (2′ 30»)
Vos me matásteis (2′ 30»)
¿De dónde venís amore? (1′)
De los álamos vengo, madre (2′)
Claude Debussy (1862 – 1918)
Claro de luna (piano solo) (5′)
Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
È strano…Ah, fors’è lui…Sempre libera de la ópera La traviata (10»)
Intermedio
Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
Melodia Sentimental (3′ 30»)
Ernani Braga (1888 – 1948)
Engenho Novo! (2′)
Giacomo Puccini (1858 – 1924)
Intermezzo de la ópera Manon Lescaut
(piano solo) (5′)
Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
Caro nome de la ópera Rigoletto (6′)
Gaetano Donizetti (1797 – 1848)
So anch’io la virtù magica de la ópera Don Pasquale (6’30»)
Gerónimo Giménez (1854 – 1923)
Me llaman la primorosa de la ópera El barbero de Sevilla (4’30»)
