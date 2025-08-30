Danza performance de Ivana Müller en CEINA

Centro Cultural CEINA, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

Martes 16 de septiembre – 18:00 y 20:30 horas.

We Are Still Watching es una creación de la artista croata-francesa Ivana Müller, reconocida por repensar la política del espectáculo, explorar el poder del imaginario y cuestionar las formas de “participación” en la escena contemporánea. Su obra ha sido presentada en importantes teatros y festivales de Europa, Estados Unidos y Asia, así como en destacados espacios de artes visuales, entre ellos la Bienal de Venecia 2015.

Se trata de una obra performática en la que los propios espectadores leen un guion en conjunto sin haberlo visto antes, creando una comunidad efímera que cambia cada noche. A través de esta lectura colectiva, toman decisiones y se relacionan entre sí, revelando una “mini-sociedad” en constante transformación. Lo que en apariencia podría parecer un mal ensayo teatral, se convierte en una experiencia viva donde lo teatral da paso a lo real, invitando a reflexionar sobre el rol del espectador, la representación y la posibilidad de crear algo genuino desde lo improvisado.

Ambas funciones contarán con un conversatorio post función, los que serán moderados por Javier Ibacache y Jennifer McColl

Este espectáculo es un hito muy relevante para nuestro Centro Cultural, pues será la primera obra internacional producida por CEINA, y además, la primera presentación de Ivana en Sudamérica.

Auspicia: Orillas Nuevas.