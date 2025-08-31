Lanzamiento del libro “Ocurrió en octubre” de Sergio Micco

Salón de Honor, Casa Central UC, Alameda 340, Santiago.

Miércoles 1 de octubre – 18:00 horas.

Ediciones UC tiene el agrado de invitar a la presentación de “Ocurrió en octubre. Diario del estallido y mi paso por el INDH” de Sergio Micco Aguayo.

El evento contará con la presencia del rector UC, señor Juan Carlos de la Llera M.

Este libro presenta un testimonio inédito y muy revelador de un actor clave del estallido social. Con casi mil notas y referencias, reconstruye con rigor lo que ocurrió en los días más críticos del INDH, ofreciendo un análisis político lúcido y vigente que conecta esa crisis con los desafíos actuales de la democracia.