Coldplay por el Universo en Planetario USACH

Planetario USACH, Alameda 3349, Metro Estación Central.

Sábado 6, 13 y 27 de septiembre – 18:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Coldplay por el Universo suma nuevas funciones en Planetario USACH por éxito de público.

Este espectáculo inmersivo es un viaje cósmico que recuerda la profunda conexión entre el ser humano y el Universo. Un musical inmersivo de una hora de duración con las espectaculares imágenes en 360º de Planetario y las 5 mil estrellas del proyector óptico Carl Zeiss VI.

El setlist incluye 12 canciones: Coloratura; The Scientist; Clocks; Viva la Vida; Speed of Sound; Yellow; Hymn for the Weekend; Paradise; Fix You; Adventure of a Lifetime; My Universe y A Sky Full of Stars.