Lanzamiento de “exposiciones itinerantes” de Fundación Santos Guerra
- Bar Liguria, Providencia 1353, Metro Manuel Montt.
- Lunes 1 de septiembre – 19:00 horas.
Jorge Pereira, presidente de la Fundación Santos Guerra, invita este lunes al lanzamiento de las “exposiciones itinerantes”, en el marco de la celebración de los 10 años de KOM.
