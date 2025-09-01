Publicidad
Lanzamiento de "exposiciones itinerantes" de Fundación Santos Guerra CULTURA

Lanzamiento de “exposiciones itinerantes” de Fundación Santos Guerra

Por: El Mostrador Cultura

Lanzamiento de “exposiciones itinerantes” de Fundación Santos Guerra

  • Bar Liguria, Providencia 1353, Metro Manuel Montt.
  • Lunes 1 de septiembre – 19:00 horas.

Jorge Pereira, presidente de la Fundación Santos Guerra, invita este lunes al lanzamiento de las “exposiciones itinerantes”, en el marco de la celebración de los 10 años de KOM.

