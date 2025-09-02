Publicidad
Concurso Juan Downey 2025 CULTURA

Concurso Juan Downey 2025

Por: El Mostrador Cultura

  • Postulaciones disponibles hasta el 26 de septiembre de 2025.
  • Más información AQUÍ.

La Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas abre la convocatoria al Concurso Internacional de Artes Mediales y Audiovisuales Juan Downey 2025, certamen que desde 1993 ha impulsado y distinguido el trabajo de cerca de treinta artistas y colectivos de Chile y el mundo, dedicados al videoarte, las artes mediales, las narrativas interactivas y la creación con tecnologías contemporáneas.

En línea con el eje curatorial de la 17 Bienal de Artes Mediales, esta versión invita a postular obras que reflexionen sobre el concepto de Hiperrealidades , cuestionando nuestra relación con lo real y proponiendo nuevas conexiones entre cuerpo, tecnología y entorno, inspiradas en la magia, los sueños y la ciencia ficción. Postulaciones disponibles hasta el 26 de septiembre de 2025.

