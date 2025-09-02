Publicidad
Convocatoria de No Ficción de La Pollera CULTURA Crédito: Cedida

Convocatoria de No Ficción de La Pollera

Publicidad
Por: El Mostrador Cultura

Convocatoria de No Ficción de La Pollera

  • Hasta el 30 de septiembre.
  • Más información AQUÍ.

La Pollera Ediciones invita a presentar obras de No ficción para integrar la nueva línea de nuestro catálogo.

Pueden participar todos los autores y autoras de habla hispana que no tengan acuerdos contractuales con alguna editorial.

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad