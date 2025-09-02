CULTURA
Convocatoria de No Ficción de La Pollera
- Hasta el 30 de septiembre.
- Más información AQUÍ.
La Pollera Ediciones invita a presentar obras de No ficción para integrar la nueva línea de nuestro catálogo.
Pueden participar todos los autores y autoras de habla hispana que no tengan acuerdos contractuales con alguna editorial.
