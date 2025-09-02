Convocatoria de No Ficción de La Pollera

Hasta el 30 de septiembre.

Más información AQUÍ.

La Pollera Ediciones invita a presentar obras de No ficción para integrar la nueva línea de nuestro catálogo.

Pueden participar todos los autores y autoras de habla hispana que no tengan acuerdos contractuales con alguna editorial.