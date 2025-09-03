Intervención escénica “Cartografía de una Resistencia” en Punta Arenas

Sitio de Memoria Estadio Fiscal, Uruguay 1302, Punta Arenas.

Jueves 4 de septiembre – 12:00 horas.

La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio invitan a conmemorar la Democracia este jueves 4 de septiembre, fecha en que se recuerda el triunfo de la Unidad Popular a través del presidente Salvador Allende, quien gana las elecciones un 4 de septiembre de 1970.

Tras las palabras de bienvenida, a cargo de sobrevivientes del Estadio Fiscal, se exhibirá una intervención escénica dirigida por la actriz Nitzamé Mayorga Gallardo, con las interpretaciones del actor regional Juan Aro y el bailarín Ariel Oyarzún, denominada “Cartografía de una Resistencia”.

La creación escénica se enmarca en el actual plan de trabajo del Sitio de Memoria, llamado “Estadio Fiscal de Punta Arenas: El Arte como dispositivo de Memoria y Pedagogía”. La iniciativa es realizada gracias al Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND) Magallanes.

Esta actividad involucra la participación de estudiantes del Liceo Bicentenario Insuco y la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, así como de integrantes de la Corporación que serán parte de la instancia de mediación tras la intervención escénica.

Baldovino Gómez Alba, presidente de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional e integrante de la Agrupación cultural y de derechos humanos Orlando Letelier se refirió al porqué de seguir conmemorando fechas como ésta, en compañía de estudiantes secundarios.

“Este jueves 4 de septiembre en la mañana, a las 12 horas, en el campo de detención del Estadio Fiscal de Punta Arenas se va a efectuar un acto de reflexión, de recuerdo a la historia reciente por parte de sobrevivientes de este sitio y estudiantes de liceos, va a haber diálogo, preguntas, testimonios y la invitación es para que asistan. El 4 de septiembre en el Chile democrático se elegían los presidentes del país y es necesario, cierto, que la comunidad participe porque es la única garantía de que estos hechos no vuelvan a ocurrir –en relación al posterior golpe de estado y dictadura– y que efectivamente mediante la educación, la cultura y el conocimiento de esta historia reciente, esto nunca más vuelva a pasar”, expresó el también sobreviviente del Estadio Fiscal.

Por su parte, Luis Navarro Almonacid, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio valoró la iniciativa, que mezcla el Arte y la Memoria.

“Desde el Ministerio de las Culturas valoramos que las y los artistas se involucren y acompañen estos actos de resistencia, defensa de la democracia y preservación de la memoria. Las artes han asumido permanentemente un rol fundamental para recordar el pasado, mediante la creación. Los espacios de reflexión, representación e interpretación nos ayudan a comprender, sensibilizar, difundir y despertar el espíritu crítico en la ciudadanía, dejando un testimonio concreto y sensitivo de hechos o episodios que marcan nuestra historia”, enfatizó la autoridad regional.

Arte y memoria en el Estadio Fiscal

Desde el año 2021 se están haciendo diversas acciones artístico culturales en el Estadio Fiscal, a partir del vínculo de la Agrupación Orlando Letelier con La Seremi de Cultura de Magallanes en el marco del programa de Cultura, Memoria y DDHH, “para poner en valor el patrimonio histórico desde el espacio de la memoria, y también desde la resiliencia”, precisó Rodrigo González Vivar, coordinador del equipo de trabajo del Sitio de Memoria Estadio Fiscal.

La intervención escénica que se realizará el próximo jueves 4 de septiembre, se enmarca en el actual plan de trabajo del Sitio de Memoria, llamado “Estadio Fiscal de Punta Arenas: El Arte como dispositivo de Memoria y Pedagogía”. La creación escénica está dirigida por la actriz Nitzamé Mayorga Gallardo y se denomina “Cartografía de una Resistencia”.

Contará con las interpretaciones del actor regional Juan Aro y el bailarín Ariel Oyarzún. Sobre las acciones más performáticas, que mezclan el arte y la memoria, la actriz Nitzamé Mayorga expresó: “Llevamos 3 años trabajando con la corporación, 3 años con la agrupación Orlando Letelier. Y ha sido bien interesante el proceso. El primer momento fue desde el apoyo a un recorrido de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes, donde hicimos pequeñas intervenciones en distintos lugares del Barrio Norte, que partía desde los camarines”.

“La segunda intervención fue el año pasado, trabajamos específicamente en los camarines Eco y Whisky –centros de detención y tortura tras el golpe de Estado–, dentro de un formato en que el espacio escénico era un gran ajedrez, donde se enfrentaban Eco y Whisky, se encontraban, en realidad”.

“En la intervención de este año nos vamos internalizando dentro de los camarines, sucede en un espacio muy pequeño, muy íntimo. Se llama ‘Cartografía de una Resistencia’ aludiendo al espacio de resistencia, al cuerpo como resistencia, a estos años que han pasado como resistencia y nos quisimos internalizar en el centro de donde sucedieron las detenciones y torturas. La intervención dura más o menos 15 minutos. La historia reflexiona sobre los distintos espacios, sobre una cartografía de diferentes lugares, hasta encontrarse en el lugar de los camarines…Va desde afuera hacia una cosa mucho más interna y también existe un espacio del teatro testimonial”, explicó la actriz.

La invitación es abierta a toda la comunidad.