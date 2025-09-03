Lanzamiento del libro “Yo, Montt – Libertad en el orden” de Cristóbal García-Huidobro

Auditorio, Fundación Cultural de Providencia, Avda. Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

Jueves 4 de septiembre – 19:00 horas.

El historiador Cristóbal García-Huidobro presenta en su nuevo libro, publicado por Ediciones B, una mirada íntima y profunda a la vida del presidente Manuel Montt.

“En estos días, un personaje como Manuel Montt se hace necesario y actual. Su ideario personal defendía el mérito por sobre el linaje, la institucionalidad por encima de los caprichos políticos de ocasión, y la dignidad de los habitantes de la República, por encima de todo lo demás”, asegura el autor.

En la presentación el autor conversará con sus compañeros del programa Dato mata relato, Gregorio Gárate y Nicolás Molina.

Cristóbal García-Huidobro es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Conductor del programa La historia sin fin en La Metro FM, García-Huidobro ha demostrado su capacidad para hacer accesible y apasionante la historia. Su libro “El presidente de todos los chilenos” es la biografía más completa de Pedro Aguirre Cerda.