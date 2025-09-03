VII Concurso de Composición Jorge Peña Hen 2025

Postulaciones hasta el 15 de noviembre.

Más información AQUÍ.

Con el objetivo de fomentar la creación y el trabajo práctico con orquestas en distintas regiones del país, la accesibilidad a nuevos lenguajes musicales y la difusión de este material a lo largo de Chile, con un enfoque especial en promover la actividad creativa en orquestas regionales con sus creadores locales por medio de un trabajo de residencia con la orquesta, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) inició la convocatoria para el VII Concurso de Composición para orquestas infanto juveniles Jorge Peña Hen 2025.

El Certamen integra la ejecución de las obras ganadoras por una OSJR del norte, otra del centro y la tercera por una del sur del país.

“A través del Concurso de Composición Jorge Peña Hen, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la creación musical en Chile, promoviendo espacios donde jóvenes compositores puedan aportar con obras que reflejan nuestra diversidad sonora. Invitamos a compositoras y compositores de todo el país a ser parte de esta convocatoria y a sumarse con sus obras a este espacio de encuentro, creación e inspiración musical”, comenta el compositor y director ejecutivo de FOJI Pablo Aranda.

Los interesados en postular deberán componer una obra inédita y deberá estar terminada, la cual será evaluada con notas de 1 a 7 por un jurado, para luego ser revisada por una comisión de adjudicación, quienes definirán quienes resulten ganadores.

Luego, el compositor o compositora seleccionada deberá realizar, de forma presencial, una evaluación de las capacidades técnicas e interpretativas de la orquesta asignada. Para adaptar su obra al nivel técnico y a la instrumentación del conjunto, con apoyo del director/a y el equipo de instructores, respetando la duración exigida de entre 3:00 y 3:30 minutos

Además el ganador o ganadora recibirá un premio de $500.000.

¿Quiénes pueden concursar?

Podrán postular todos los/las compositores/as chilenos/as con residencia dentro del país y extranjeros/as residentes en Chile, desde los 18 hasta los 35 años de edad.

Cada postulante deberá enviar una composición entre 3:00 y 3:30 minutos para el formato instrumental e indicaciones técnicas además de un audio, a su vez tendrá que adjuntar la idea de proyecto con la orquesta en donde el compositor indique lo que desea trabajar con la orquesta en cuanto a escritura, sonido, este archivo también deberá estar identificado por el seudónimo y adjunto a la partitura general.

Al igual que en las ediciones anteriores, la evaluación de las composiciones será a ciegas, por lo que los postulantes deberán identificarse con un seudónimo.

Sobre FOJI

La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, se dedicada a promover el desarrollo social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de todo Chile accedan a una mejor calidad de vida a través de la práctica musical de sus elencos; acercando la música de concierto a todas las personas, sin distinción.

Desde su modelo formativo, FOJI busca contribuir al desarrollo integral de los becados/as mediante el fomento de la práctica musical de sus elencos y enseñanza dentro de un marco de respeto y compromiso social, entregando una experiencia formativa caracterizada por ser activa y colaborativa, con acceso social y territorial, que procura las condiciones óptimas para el logro de los objetivos formativos.