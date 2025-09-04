Obra “En la memoria de todos” en Quinta Normal

Casona Dubois, Ayuntamiento 1650, Quinta Normal.

Miércoles 10 de septiembre – 19:00 horas.

Trío Memorial, un colectivo que ya lleva catorce años en la defensa de la memoria y los derechos humanos, presenta su nueva obra colectiva llamada “En la memoria de tod@s”.

En la obra, a través de la danza, la música, el canto, el trabajo audiovisual y el teatro, se rendirá un sentido homenaje a diversas víctimas del terrorismo de Estado.