CULTURA
Obra “En la memoria de todos” en Quinta Normal
- Casona Dubois, Ayuntamiento 1650, Quinta Normal.
- Miércoles 10 de septiembre – 19:00 horas.
Trío Memorial, un colectivo que ya lleva catorce años en la defensa de la memoria y los derechos humanos, presenta su nueva obra colectiva llamada “En la memoria de tod@s”.
En la obra, a través de la danza, la música, el canto, el trabajo audiovisual y el teatro, se rendirá un sentido homenaje a diversas víctimas del terrorismo de Estado.
