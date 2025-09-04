Presentación del libro “INSULZA: ¿Cómo llegamos hasta aquí?”

Senado, Ex Congreso Nacional, Metro Plaza de Armas.

Jueves 4 de septiembre – 12:00 horas.

Este libro recoge una serie de conversaciones del excanciller y senador José Miguel Insulza con el académico y exembajador Fernando Reyes Matta.

A lo largo de 150 páginas se reproducen los diálogos sostenidos entre ambos desde septiembre 2024 hasta este año, tras el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán. Temas como las tareas de Insulza en la Secretaría General de la OEA y sus diferencias con Hillary Clinton por Cuba o el resguardo de la democracia en la región, el impacto de la caída de la Unión Soviética, las tendencias profundas al interior de Estados Unidos, el peso de los cambios digitales y la Inteligencia Artificial son algunos de los temas que cruzan los ocho capítulos.

También tratan el denominado neoconservadurismo, la política woke y el futuro de la izquierda.

El libro será comentado por la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia de la Fuente, y el Premio Nacional de Historia 2024, César Ross, quien también escribió el prólogo de la publicación, en una mesa moderada por Reyes Matta.

Durante el diálogo, también hay definiciones del propio Insulza sobre su identidad como socialista y la urgencia de que la izquierda complete una evolución coherente con los cambios del siglo XXI.

A su vez, el libro culmina con el capítulo “Chile, su política exterior y el mundo de ahora” donde señala que “una buena inserción de Chile en el mundo que viene nos reclama unidad, consensos estratégicos mayores y una democracia estable”. Personalidades del mundo político, académico y diplomático han comprometido su presencia en esta presentación.