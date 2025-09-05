14ª Primavera del Libro en Estadio Nacional

Estacdio Nacional, Metro Estadio nacional, Ñuñoa.

Viernes 3 al domingo 5 de octubre .

Entrada liberada.

En su decimocuarta edición, la tradicional feria de libros vuelve a instalarse en el Parque Estadio Nacional, un espacio familiar, abierto a todos los públicos e integrado al gran centro deportivo de Chile.

El evento congregará a más de 200 editoriales independientes y universitarias de distintas regiones de Chile, además de invitados internacionales y actividades que pondrán énfasis en la internacionalización del sector, a dos años de que Chile sea País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027.

El evento es organizado por Editoriales de Chile, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Instituto Nacional de Deportes y la Facultad de Comunicaciones y Letras de la Universidad Diego Portales. El proyecto es apoyado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.