Encuentro “Desmantelar” de Poesía y Música

Centro Cultural Espacio Ailanto, Huérfanos 3116, Santiago.

Sábado 4 de octubre – 15:00 horas.

Aporte voluntario.

El evento reúne a distintas artistas mujeres y disidencias que combinan Poesía y Música, quienes durante la jornada ofrecerán lecturas poéticas y talleres para las y los asistentes.

El principal objetivo del evento es incentivar la creación artística de estas dos disciplinas, en un ambiente seguro e inclusivo y, de este modo, impulsar la palabra y la música como vehículos de voces diversas que desafíen y desacaten.

Dentro de las exponentes de poesía musicalizada se encuentran Mila Berríos, Marcela Parra, Carolina Ozaus, Pájara Nortina, Lecturas Performáticas, Descargo y Maleficio y María Compás.

En tanto, las lecturas poéticas serán realizadas por Jota Elmes, Kiltrak Sónica, Üme Tora y Poesía Travesti.

Además, en la instancia se ofrecerán talleres literarios para las y los asistentes que estén interesados en desarrollarse en estas disciplinas.