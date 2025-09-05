CULTURA
Festival Internacional de Música Contemporánea
Festival Internacional de Música Contemporánea
- Centro Cultural Gabriela Mistral, Teatro Municipal de Santiago, CEAC.
- Viernes 5 al 12 de septiembre.
- Más información AQUÍ.
El Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile inicia su versión XXV con interesantes novedades en su programación, sus invitados internacionales y sus espacios artísticos.
El tradicional encuentro, que organiza el Departamento de Música de esta casa de estudios, se desarrollará en sus cinco jornadas habituales entre el 5 y el 12 de septiembre.
Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.