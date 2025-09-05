Festival Internacional de Música Contemporánea

Centro Cultural Gabriela Mistral, Teatro Municipal de Santiago, CEAC.

Viernes 5 al 12 de septiembre.

Más información AQUÍ.

El Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile inicia su versión XXV con interesantes novedades en su programación, sus invitados internacionales y sus espacios artísticos.

El tradicional encuentro, que organiza el Departamento de Música de esta casa de estudios, se desarrollará en sus cinco jornadas habituales entre el 5 y el 12 de septiembre.