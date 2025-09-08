Convocatoria “100 Años Luz”

Hasta el 30 de octubre.

Inscripciones AQUÍ.

Se dio inicio a la convocatoria para “100 Años Luz”, un proyecto de Tsonami Arte Sonoro, que invita al público a imaginar y crear, de manera colectiva, un mensaje sonoro que será enviado al espacio en 2026.

A cargo del artista sonoro y gestor cultural de Valparaíso, Fernando Godoy, esta iniciativa se articula como un ejercicio poético y crítico para repensar nuestra relación con lo extraplanetario, no como un territorio para conquistar y extraer, sino como un umbral para imaginar otros futuros posibles.

“El proyecto está inspirado en la técnica de rebote lunar de los radioaficionados, donde una señal de radio se hace rebotar en un cuerpo celeste. La idea es apuntar al exoplaneta Mu Arae c, distante a 50 años luz, para recibir su eco en 100 años. Así, el mensaje pensado como una cápsula del tiempo, será un gesto para el cosmos y la humanidad del futuro”, explica Fernando Godoy sobre el proyecto.

Con lo anterior, Godoy y su equipo hacen una invitación a radioaficionados, cosmo aficionados y público en general a enviar voces y sonidos, –que pueden ser mensajes de voz, paisajes sonoros, composiciones breves, registros cotidianos, etc– para ser parte de este gran mensaje enviado al espacio.

“La idea es que estos sonidos surjan de imaginar otras formas de relación dentro y fuera del planeta; que desafíen las lógicas del capitalismo espacial y abran espacio a vínculos sensibles, especulativos o radicalmente diferentes con el universo”, extiende su responsable.

De esta manera, el ejercicio no trata de representar propiamente a la humanidad, sino de reunir pequeñas huellas sonoras: fragmentos que, al viajar por el océano cósmico, sean tanto testimonio como gesto para quien escuche, aquí o en otro lugar, ahora o en el futuro.

Revisa la página web oficial de 100 Años Luz para más detalles.

¿Cómo participar?

Para ser parte de este mensaje, se debe generar y enviar un audio de hasta 1 minuto 40 segundos (100 segundos), sin necesidad de que sea la versión final. Ésta puede ser un boceto o una idea en desarrollo. El equipo, posteriormente, contactará a quienes hayan sido seleccionados para dar con una idea final.

La fecha límite de recepción de audios es hasta el 30 de octubre de 2025, y se puede enviar las propuestas mediante el formulario online.