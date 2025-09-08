Muestra “Magia y color” en GAM

Sala Citylab, Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

Inauguración: martes 9 de septiembre – 18:00 horas.

Hasta el 17 de septiembre.

Una exposición de más de 25 cuadros de reconocido estilo moderno inaugurará la artista Francisca Cotapos Serafini.

En sus obras, inspiradas en diversas historias humanas contadas a través de cuadros de gran tamaño, donde el color protagoniza sus relatos, la artista muestra su creatividad.

“Ser artista se me dio de manera natural desde muy temprana edad. Mis primeros pasos en el arte, los di de la mano de mi abuela materna, también pintora”, afirma.

“Luego, mis padres me estimularon a seguir por el camino del arte entendiendo que esta era mi vocación, y así fue como transité pintando en óleo, pero también incursionando en el diseño y en la estética conceptual, en el mundo de la moda y espacios interiores”, sostuvo.

Años más tarde volvió a los pinceles en busca de una amplia paleta de colores, que le permitieron contar numerosas historias plasmadas en generosos bastidores.

Hoy, las obras de Francisca Cotapos están presentes en Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, España y Emiratos Árabes.