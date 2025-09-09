Publicidad
Obra “Allende: El Musical” en Sidarte CULTURA Crédito: Cedida

Obra "Allende: El Musical" en Sidarte

Por: El Mostrador Cultura

Obra “Allende: El Musical” en Sidarte

  • Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.
  • 11, 12 y 13 de septiembre – 19:30 horas.
  • Entradas en Ticketplus.

La obra sigue a siete personajes, en una fuente de soda, que se transforman en testigos de la historia de Chile desde 1947 hasta el Golpe de Estado de 1973.

Con ingenio encarnan a figuras como Pablo Neruda, Gabriel González Videla, Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez, María Maluenda y Salvador Allende, invitando a reflexionar sobre por qué la historia de Chile parece repetirse una y otra vez.

