Obra “Allende: El Musical” en Sidarte

Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.

11, 12 y 13 de septiembre – 19:30 horas.

Entradas en Ticketplus.

La obra sigue a siete personajes, en una fuente de soda, que se transforman en testigos de la historia de Chile desde 1947 hasta el Golpe de Estado de 1973.

Con ingenio encarnan a figuras como Pablo Neruda, Gabriel González Videla, Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez, María Maluenda y Salvador Allende, invitando a reflexionar sobre por qué la historia de Chile parece repetirse una y otra vez.