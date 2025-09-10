Matthieu Ricard en Chile

Santiago de Chile.

17, 18 y 19 de octubre.

Más información AQUÍ.

Matthieu Ricard, un monje budista frances, científico, fotógrafo y escritor de múltiples libros de espiritualidad estará en Chile en octubre de 2025.

Ricard es considerado el “Hombre más feliz del mundo” después de participar de una serie de investigaciones clínicas en las cuales se determinó que a través de la meditación se obtenía los niveles más altos de neurotransmisores relacionados al estado de felicidad y satisfacción tales como la serotonina y dopamina.

Matthieu Ricard, hijo de padre filósofo y madre pintora, nació en Francia y estudio biología molecular obteniendo un doctorado en el instituto Pasteur de Paris. En 1972, tras doctorarse, decidió abandonar la ciencia para estudiar budismo en los Himalayas de India y Nepal. Allí fue estudiante de grandes maestros Budistas tales como Kangyur Rinpoche y Dilgo Khyentse Rinpoche con los cuales estudio durante largos periodos de tiempo aprendiendo las enseñanzas de Buda y las técnicas meditativas.

Después de estudiar y meditar por varios años, a dedicado su vida a escribir diferentes libros traducidos en diversos idiomas, los cuales entregan enseñanzas sobre el amor, la compasión y el altruismo como medios para obtener un estado de felicidad duradero.

Matthieu Ricard, invitado por la Fundación Budista Otzer Ling Chile, estará en Chile los días 17, 18 y 19 de octubre dando un ciclo de charlas “Hacia un mundo más feliz y altruista”.

Las temáticas que se abordarán dentro de este ciclo de charlas permitirán a la audiencia comprender, desde la perspectiva budista, el origen del sufrimiento y la forma con la cual se puede poner fin a este. Junto con esto se abordará como el amor, la compasión y el altruismo son los pilares para un estado de felicidad, compartiendo resultados de estudios científicos que avalan esto.

Este ciclo de charlas es una oportunidad única para todos aquellos que se encuentran en una búsqueda de sentido de vida y que desean obtener herramientas para lidiar con el sufrimiento y obtener felicidad.