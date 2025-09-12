Lanzamiento de “Migrante: Fragmentos de una experiencia”

Café Literario Santa Isabel, Santa Isabel 1240, Providencia.

Jueves 25 de septiembre – 18:00 horas.

La publicación reúne relatos, reflexiones y vivencias de mujeres migrantes en Santiago de Chile. Creada por Carolina Maturana Fuentealba, surge como un esfuerzo por visibilizar la experiencia migratoria de cinco mujeres latinas que residen o residieron en Santiago a lo largo de su movimiento migratorio, recogida entre 2016 y 2025.

A través de juegos textuales, foto-postales y una cartografía desplegable, permite acceder a vivencias de desarraigo, nostalgia, extrañamiento y a diversas formas de no-reconocimiento y extranjeridad.

Posiciona la experiencia vivida por cada una de las mujeres como capital de conocimiento significativo que conecta con la escala humana de la migración, enfatizando la importancia que tiene la comprensión de la historia individual en la comprensión de un fenómeno global.

Se estructura en torno a tres cuerpos distintos pero interconectados: relatos en primera persona, foto-postales y una cartografía desplegable, los cuáles conforman un cuerpo total.

El lanzamiento contará con la presencia de la creadora, de mujeres migrantes invitadas a colaborar en la publicación y de invitados especiales, quienes compartirán comentarios sobre la obra, su proceso de investigación y la importancia de crear espacios de encuentro y reconocimiento para personas migrantes.