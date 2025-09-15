Festival Internacional “Upa Chalupa!” en Valparaíso

Valparaíso y Viña del Mar.

13 de octubre al 2 de noviembre.

Desde el 13 de octubre hasta el 2 de noviembre, el Teatromuseo del Títere y el Payaso comienza la 9° edición del Festival Internacional “Upa Chalupa!”, un encuentro de payasos que este año trae la consigna “Payasos al Rescate”.

Este año, la novena versión convocará a artistas de Chile, Brasil, Bolivia, Colombia y México, con talleres, funciones, varietés internacionales y espectáculos..

Entre los hitos más destacados se encuentra el Taller de Máscaras Sagradas, a cargo de Ariel Baptista de Bolivia, que se desarrollará entre el 13 y el 24 de octubre en el Teatromuseo. Luego, el 19 y 23 de octubre, el escenario recibirá la obra “Bobas”, del brasileño Boris Caetano en Teatromuseo y Espacio Santa Ana, respectivamente. Además, el 26 y 30 de octubre, la agrupación mexicana Banyazos presentará “Es Fe Rara”.

La programación contempla también la Varieté Internacional el 24, 28, 29 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, con artistas invitados de México, Brasil y Colombia, en espacios como el Centro Cultural Las Cañas, Artequin de Viña del Mar, el Teatromuseo y diversos lugares públicos de Valparaíso. Además, el Teatromuseo trae clases abiertas: el 27 de octubre Máscaras Teatral (Colombia), el 28 Pantomima (México), el 29 Mujeres Cómicas (Chile), el 30 de octubre Máscaras Sagradas (Bolivia) y el 31 Cuerpo Cómico (Brasil).

En cuanto a las funciones especiales, se presentarán “El Pentamerón” (Colombia), “Va que Va” en Parque Italia y “Shittttt” de Festín de la Risa en Teatromuseo (Chile), junto a “Lluqu Lluqu” de Tabla Roja (Bolivia).

La programación también incluye cine: el 29 de octubre, en el Insomnia Teatro Condell, se exhibirá la clásica película “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin. Finalmente, el 31 de octubre, las calles de Valparaíso se llenarán de música, color y carnaval con el Pasacalles de Muñecos Gigantes.