Agrupación cultural Haha Varua en Concepción

Foro, Universidad de Concepción, Víctor Lamas 1290, Concepción.

Miércoles 17 de septiembre – 16:00 horas.

Gratis.

Para dar la bienvenida a las Fiestas Patrias, la casa de estudios recibirá a la agrupación cultural Haha Varua, referente de la tradición ancestral de Rapa Nui, que cerrará en la capital regional su gira por siete comunas del Biobío. La presentación estará precedida por la Orquesta Infantil del Centro de Creación de Concepción, con un repertorio de música chilena.

En el marco del programa Red Cultura Biobío, de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esta gira se desarrolló en conjunto con los municipios de Quilaco, Los Ángeles, San Rosendo, Cabrero, Cañete, Tirúa y Arauco, todos con planes municipales de cultura vigentes. La itinerancia permitió llevar un mensaje de descentralización, identidad y encuentro intercultural a diversas comunidades de la región.

La Seremi de las Culturas, Paloma Zúñiga, subrayó que “la presencia de Haha Varua en nuestra región nos permite conectar con la tradición y el folclor ancestral de Rapa Nui, reforzando la importancia de generar instancias de intercambio cultural entre territorios y pueblos originarios, en un trabajo conjunto con los municipios para fortalecer la diversidad de expresiones que conviven en el Biobío”.

Sobre la actividad de cierre, la autoridad agregó: “Queremos invitar a todas las familias, en especial a niños y niñas, a vivir esta experiencia única que mezcla fuerza ancestral, música y danza. Será un espectáculo lleno de energía, historia y tradición, abierto a la comunidad, que celebra nuestra diversidad cultural y nos convoca a compartir en torno al arte en estas Fiestas Patrias”.

La invitación es abierta y gratuita para toda la comunidad. El llamado es a asistir en familia y disfrutar de un espectáculo único que unirá la energía de la danza rapa nui con la música chilena, en un espacio emblemático como el Foro UdeC.