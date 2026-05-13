Presidente Kast debió disculparse tras reclamos por exclusión de alcaldes en reunión de La Moneda

El Presidente José Antonio Kast llegó este miércoles a La Moneda con libreto de apertura y escucha activa hacia los alcaldes de oposición, pero la jornada partió con un tropiezo bastante más básico: varios jefes comunales acusaron que nunca recibieron invitación para la cita en el Salón Montt Varas. El desorden obligó al Mandatario a abrir el encuentro ofreciendo disculpas públicas por el bochorno comunicacional.

“Pido las disculpas si a alguno no le llegó la comunicación correspondiente, vamos a mejorar las comunicaciones para hacerlo de mejor manera”, reconoció Kast frente a más de 60 alcaldes presentes, en un gesto que buscó bajar el ruido político antes de entrar al fondo de la conversación.

El problema venía escalando desde temprano. Uno de los más críticos fue el alcalde de Matías Toledo, quien cuestionó la lógica de convocar a “alcaldes oficialistas” y “alcaldes de oposición”, acusando además que varios independientes quedaron fuera del listado. Según relató, tras conversar con otros municipios detectaron que no solo él había sido omitido, sino también otros jefes comunales sin militancia formal.

“Parece que hicieron una selección por partidos y los independientes quedamos fuera”, lanzó el jefe comunal de Puente Alto, quien calificó la situación como una “falta de respeto” y recordó que no sería la primera vez que ocurre algo similar.

Pese al impasse, la reunión siguió adelante con la presencia de alcaldes como Macarena Ripamonti, Karina Delfino, Claudia Pizarro, Paulina Bobadilla y Miguel Concha.

Preocupación por Ley Miscelánea

La cita se produjo en medio de la presión política que enfrenta el gobierno por la Ley Miscelánea y con municipios inquietos por el impacto que varias iniciativas podrían tener sobre sus presupuestos y atribuciones. En ese contexto, Kast intentó instalar una señal de diálogo más permanente con las comunas, planteando que este tipo de reuniones deberían repetirse con cierta regularidad, aunque sin prometer consensos.

El Mandatario también admitió que muchas decisiones tomadas desde el Ejecutivo y el Congreso terminan golpeando directamente a los municipios sin que estos participen previamente en las discusiones. Una frase que, en privado, varios alcaldes interpretaron como reconocimiento tardío de una queja histórica de los gobiernos locales: enterarse por la prensa o por indicaciones de última hora de medidas que después deben implementar ellos mismos.

En la reunión participaron además ministros del comité político y sectorial, entre ellos Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, Trinidad Steinert, Iván Poduje y María Jesús Wulf.