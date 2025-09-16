Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos

Centro Arte Alameda – Sala CEINA (Arturo Prat #33), Centro de Cine y Creación – Cine CCC (Raulí #581), Sala K – U. Mayor (Marín #321) y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Av. Matucana #501).

Viernes 26 de septiembre al jueves 2 de octubre .

Las entradas estarán a la venta en las respectivas boleterías virtuales de cada sede: Passline (Centro Arte Alameda), Ecopass (Cine CCC) y Ticketplus (Sala K). Las funciones en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tienen ingreso libre y gratuito.

Luego de su 21° edición realizada en Buenos Aires en junio, llega a Chile por primera vez el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH), un proyecto cultural fundado por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD) de Argentina que invita a descubrir cómo el cine puede potenciar la conciencia y el compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Gracias a una alianza con la Fundación Iguales, múltiples salas de Santiago estrenarán más de 10 producciones audiovisuales que visibilizan historias sobre memoria, diversidad y territorio, provenientes de países como Argentina, Chile, Suiza, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Portugal, entre otros.

El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos cuenta con el apoyo de las Embajadas de Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Canadá, Noruega y Brasil, el patrocinio de ONU Chile, UNESCO, ACNUR y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, y la participación de El Mostrador como Media Partner.