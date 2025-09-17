Lanzamiento de libro “Bitácora trans” en Puerto Varas

Centro de Arte Molino Machmar, Av. Gramado 1100, Puerto Varas.

Jueves 25 de septiembre – 19:00 horas.

El libro de Esther Margaritas recopila textos autobiográficos de la autora, distinguida con el Premio Regional Artista Emergente otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el 2024.

“Es un desafío poder llegar a publicar este libro, pero estoy segura una vez impreso y en difusión muchas mujeres feministas y de la comunidad LGTBIQ+ se sentirán identificadas porque tiene un único mensaje: no dejarse vencer ni temer del tsunami que llevamos dentro, luchar contra la ola opresora del patriarcado”, explica.

“No tengo ambiciones con este manuscrito porque es sincero, sencillo, de fácil lectura, nunca he querido hacer epopeyas terriblemente inentendibles ni para la academia, sino creo en una literatura honesta y popular escrita por gente común y corriente que tenga algo que contar: ahí está todo, la colectividad”, dice.

Otras presentaciones:

Calbuco: Fundación ComparteLetras, viernes 03 de octubre a las 19.00 hrs.

Castro: Biblioteca Pública Martina Barrientos Barbero, jueves 09 de octubre a las 19.00 hrs.

Santiago: Sociedad de Escritores de Chile. SECH, viernes 10 de octubre a las 19.00 hrs.

Concepción: Corporación Cultural Artistas de Acero, miércoles 15 de octubre a las 19.30 hrs.

Temuco: Biblioteca Guido Eytel, sábado 18 de octubre a las 18.00 hrs.

Valdivia: Casa Prochelle I, martes 21 de octubre a las 19.00 hrs.

Osorno: Biblioteca Central Osorno, sábado 25 de octubre 16:00 hrs.