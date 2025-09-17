Obra de teatro vampírico en el Cementerio General

Cementerio General de Santiago, Av. Profesor Zañartu 801, esquina Calle Unión, Recoleta.

9, 10 y 11 de octubre – 20:30 horas.

Entradas en colectivogranja@gmail.com.

La noche vuelve a abrir sus puertas. Este octubre, el Colectivo Granja revive uno de sus montajes más icónicos: “Nosferatu: El Despertar”, una experiencia inmersiva de teatro gótico y vampírico que te invita a recorrer las sombras en uno de los escenarios más impactantes y cargados de historia del país: el Cementerio General de Santiago.

Tras el éxito de “Renfield: El Apóstol de Drácula”, que deslumbró a cientos de asistentes con su propuesta expresionista y el innovador uso de marotes, la compañía liderada por Benjamín Rivas regresa con el montaje que te dejará sin aliento.

Aquí, entre penumbras y mausoleos, los espectadores serán parte de un recorrido único donde Nosferatu y su familia vuelven a despertar, envolviéndote en una atmósfera inquietante de oscuridad, deseo y memoria.

Reseña:

“Nosferatu: El Despertar” narra la historia de una familia de vampiros que sobrevive en la actualidad, abatida por la pobreza y el desgaste de los tiempos modernos. Condenados por la moral y los paradigmas del siglo XXI, ya no se atreven a beber sangre humana y permanecen atrapados en una existencia decadente, marcada por la apatía y la miseria.

En medio de esta ruina, el único hijo y heredero de la dinastía vampiresca decide romper con esa condena. En un acto desesperado, llevará a su padre una niña como alimento, buscando así reavivar el poder que alguna vez convirtió a Nosferatu en el rey de los vampiros.

La obra se despliega como un ritual expresionista y gótico, donde las sombras, los cuerpos y la música en vivo revelan un mundo en crisis: el choque entre lo monstruoso y lo humano, la supervivencia y el deseo. El espectador es invitado a adentrarse en un universo donde la sangre se convierte en metáfora de la vida, la herencia y la condena eterna.

Equipo artístico:

● Dirección: Benjamín Rivas

● Producción General: Carolina Cuadra

● Diseño Integral: Nicolás Fernandois

● Diseño: Francisco Candelori

● Comunicaciones: Cynthia Olave

● Elenco: Benjamín Rivas, Loló Leiva, Ana Burgos, Pamela Pando, Sebastián Godoy y

Zirena Piña.