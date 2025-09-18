CULTURA
Homenaje a Luis Advis
- Teatro Nacional Chileno, Morandé 25, Metro La Moneda.
- Jueves 2 de octubre – 19:00 horas.
Una obra interdisciplinar que rinde homenaje a Luis Advis a 21 años de su partida. La puesta en escena recrea una clase universitaria guiada por su voz reconstruida con inteligencia artificial, entrelazando música en vivo, coreografía, testimonios y visualidades.
Entre música en vivo, cuerpos en movimiento y voces que evocan memorias, la obra se despliega como un cruce entre creación y recuerdo, revelando el legado artístico, académico y político de Luis Advis en toda su vigencia.
