“Nuevos Clásicos” en Cineteca PUCV

Cineteca PUCV, Brasil 2830, Valparaíso.

22 al 26 de septiembre – 18:00 horas.

Para celebrar el cine en la pantalla grande, el Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso junto a la Cineteca PUCV invitan a ser parte de la antesala de los 29 años del certamen disfrutando de cinco películas que responden a íconos pop y que marcaron a toda una generación.

Sobre la programación, Sebastián Cartajena, Encargado de Públicos del Festival Cine Recobrado expresa: “Es una invitación a volver a encontrarnos en torno a películas que traerán muchos recuerdos a quienes fuimos parte de la generación de los 80s y 90s, algunas de ellas vistas en el cine, pero lo más seguro es que en su época las hayan disfrutado en VHS. Este año está franja contempla películas principalmente del género del horror, las aventuras y lo fantástico, con clásicos como Los Goonies, Martes 13 o Generación Perdida”.

Las películas están habladas en inglés y subtituladas al español. La entrada es liberada, el ingreso es por orden de llegada y al término de cada exhibición se regalará un afiche oficial de las películas.

Programación Nuevos Clásicos 2025

El lunes 22 la cinta de ciencia ficción que abrirá la cartelera es La cosa (1982) del director John Carpenter. Con la música de Ennio Morricone y las actuaciones de Kurt Russell y Keith David, la película sigue a un equipo de investigadores en la Antártica que es perseguido por un alien que cambia de forma y asume la apariencia de sus víctimas.

Luego, el martes 23 para conmemorar su 40 aniversario se exhibirá Los Goonies (1985), dirigida por Richard Donner (Superman, Arma mortal). Un grupo de amigos que se apodan los Goonies descubren un antiguo mapa y se embarcan en una aventura para encontrar un legendario tesoro perdido.

El miércoles 24 será el turno de celebrar los 35 años de Las tortugas ninjas, filme de 1990 dirigido por Steve Barron. Rafael, Leonardo, Miguel Ángel y Donatello son cuatro tortugas ninjas mutantes que viven en las alcantarillas de Nueva York siendo entrenadas por una vieja y sabia rata, el Maestro Splinter. Desde las profundidades, buscan proteger a la ciudad de una pandilla de ninjas criminales.

El jueves 25 se mostrará Martes 13 (1980) del director Sean S. Cunningham, thriller que cumple 45 años desde su estreno y es considerada una de las películas slasher más famosas e importantes de la historia del cine, que además, dio origen al mítico y aterrador Jason Voorhes. La trama acompaña a unos jóvenes que pasan sus vacaciones en un campamento de verano, reabierto recientemente, y en el que unos años antes murió un joven ahogado en el lago. En poco tiempo, algunos de ellos son encontrados sin vida.

Finalmente, para cerrar la semana de los nuevos clásicos, el viernes 26 llega a la pantalla grande Generación Perdida (1987), una película estadounidense de terror-comedia dirigida por Joel Schumacher. Protagonizada por Corey Haim, Jason Patric y Kiefer Sutherland, la historia sigue a dos hermanos que junto a su madre se mudan a Santa Carla, una ciudad costera de California, y al pasar el tiempo descubren que el área es un refugio para vampiros.

El festival es financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, organizado por la Corporación Cultural María Graham, auspiciado por la Municipalidad de Valparaíso y cuenta con la colaboración de EFE Trenes Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y más de una docena de instituciones y organizaciones socio culturales de carácter internacional, nacional y regional.

Programación 29° Festival Internacional de Cine Recobrado

– Miércoles 24 de septiembre – Proyección en 35 mm de Mulholland Drive de David Lynch a las 17:00 hrs en el Teatro Municipal de Valparaíso.

– Del lunes 29 de septiembre al sábado 4 de octubre – Seis franjas programáticas realizadas entre las 12:00 y 21:00 hrs en el Teatro Municipal de Valparaíso.

– Del 29 septiembre al 3 de octubre – Simposio dedicado al cineasta Carlos Flores Delpino en el Duoc UC, Sede Viña del Mar.

– Función especial Superman – Domingo 5 de octubre a las 16:00 hrs en el Parque Cultural de Valparaíso.